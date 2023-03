CAMEROUN :: VERS LA LIBÉRATION DE AMOUGOU BELINGA ? :: CAMEROON

L'affaire Martinez Zogo est loin d'avoir livré toutes ses péripéties. Il y a deux jours je vous annonçais qu'il y a des manœuvres en cours pour libérer le PDG du groupe l'Anecdote, Jean Pierre Amougou Belinga, mis en détention provisoire par le tribunal militaire dans le cadre de l'assassinat Martinez Zogo.

En effet ses avocats avaient saisi le tribunal militaire pour solliciter une demande de libération provisoire qui a été rejetée. Ils ont par la suite saisi la Cour d'Appel du Centre pour la même cause.

Hier mercredi 22 mars 2022, un mandat d'extraction a été émis pour une comparution de Amougou Belinga à la cour d'appel. Cette comparution porte uniquement sur sa demande de mise en liberté provisoire. Il sera donc extrait de la prison principale de Yaoundé dans les minutes qui suivent pour la Cour d'appel. Le dispositif est déjà mis sur pied pour la circonstance. Il n'y a que le GPIGN qui est attendu pour assurer l'escorte.

Selon certains observateurs avertis, vu les rapports qu'il y a entre Amougou Belinga et le ministre de la justice Laurent Esso, on s'achemine très probablement vers sa libération. Ceci dit, la Cour d'Appel qui est sous l'autorité du ministère de la justice, pourrait prendre la décision dans les heures qui suivent d'accéder à sa demande de libération provisoire et le laisser retourner à son domicile.