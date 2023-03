CAMEROUN :: Inondations à Buéa: Le gouvernement apporte son soutien aux victimes :: CAMEROON

Le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga Nji est venu apporter le réconfort du gouvernement aux victimes des inondations survenues dernièrement à Buea

C'est accompagné des autorités de la ville que le ministre de l'administration territoriale est arrivé sur le site de la catastrophe qui a frappé la ville de Buea ce mardi 21 mars. Paul Atanga Nji a dit apporter le message de consolation aux victimes a qui il a apporté du matériel de secours pour essayer de remonter la pente après les pertes enregistrées au cours des inondations du 18 mars.

La dotation offerte par le Président de la République était constituée de matelas et des vivres.

Lors de la remise des matériaux, le ministre Paul Atanga Nji a déclaré aux victimes que le gouvernement du Cameroun et le chef de l'État seront toujours à leurs côtés et toujours prêts à leur fournir une assistance nécessaire à chaque qu'elles traverseront de pareils moments. Il a également appelé la population à respecter les plans de construction municipaux et à éviter d'obstruer les cours d'eau.