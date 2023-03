CAMEROUN :: Meurtre : Alice Montheu Yamtcheu sera inhumée à Bana :: CAMEROON

Sauvagement assassinée le 23 février 2023, la fille adoptive de feu Siewe Luc sera conduite à sa dernière demeure ce week-end.

La famille d’Alice Montheu Yamtcheu continue de porter le deuil. Les obsèques de cette dame de 37 ans auront lieu ce week-end à Bana, département du Haut-Nkam. Ainsi en a décidé la famille le cœur meurtrie. Mère d’un garçon de 12 ans et enceinte des jumeaux, Alice Montheu Yamtcheu avait été froidement assassinée par ses bourreaux qui lui ont assené plusieurs coups de poignard avant de fondre dans la nature. Non sans abandonner l’étui du poignard et une montre sur le lieu du crime. Ce triste 23 février 2023, celle qui était tenancière d’une supérette de fortune se doutait bien qu’elle allait passer de vie à trépas. Elle qui a été abandonnée gisant dans une mare de sang par des malfrats qui ont préalablement emporté son sac. Qui, selon des sources proches de l’enquête, sera retrouvé quelques jours plus tard.

La famille Siewe dans la tourmente

Ce n’est un secret pour personne. Depuis des lustres, la famille Siewe dont la victime est fille adoptive vit dans une psychose permanente. Aussi est-elle victime d’incessantes persécutions du régime de Yaoundé. Alice Montheu Yamtcheu vivait à la Cité des palmiers chez le sieur Siewe Luc décédé en 2012 dans des circonstances troubles. Du fait de sa proximité professionnelle avec le Fondateur du quotidien Le Messager (Pius Njawé de regrettée mémoire Ndlr), Luc Siewe n’avait de cesse d’être traqué par le pouvoir de Yaoundé. Que lui reprochait-on ?

« Le régime sachant qu’il était l’un des plus proches collaborateurs du fondateur et directeur de la publication du journal avait la ferme conviction qu’il détenait des dossiers très sensibles à lui confiés par celui-ci. C’est pour cela qu’on le traquait sans relâche », explique une source digne de foi.

Depuis le décès de Luc Siewé, sa famille ne sait plus à quel saint se vouer. Elle qui vit quotidiennement avec la peur au ventre. En ce moment de détresse où la famille pleure la disparition de cette jeune dame lâchement assassinée à la fleur de l’âge, aucun membre de ladite famille ne sait où se trouve dame Siewe, la veuve. Les uns et les autres se questionnent sur la destination par elle prise. Pour l’heure, le flou continue de persister sur les réelles motivations de cet acte ignoble de trop. En attendant que justice soit rendue, Alice Montheu Yamtcheu retrouvera la terre de ses ancêtres ce week-end à Bana à l’Ouest - Cameroun.