Procès en série contre une bailleresse à problèmes

Une dame propriétaire d’un local commercial au quartier Etoa Meki à Yaoundé fait l’objet des poursuites judiciaires engagées contre elle par ses locataires. Ces derniers l’accusent d’escroquerie.

Le ciel semble tomber sur Claudine Kemegne Tcheuffa. Les locataires de cette dernière sont désabusés par les agissements de leur bailleresse. Ils ont lancé une offensive judiciaire contre celle qu’ils considèrent désormais comme une adversaire. Le problème c’est que les contrats de bail noués entre cette dernière et certains de ses locataires se sont terminé en queue de poisson. C’est du moins ce que laisse transparaître les procédures judiciaires engagées contre Mme Kemegne Tcheuffa. Ses locataires lui reprochent les faits d’escroquerie. Deux d’entre eux, l’ont traîné devant le Tribunal de première instance (TPI) de Yaoundé centre administratif.

Le 9 mars 2023, Mme Kemegne Tcheuffa était face à Paul Armand Fossouo est l’un des locataires qui l’a traduit devant la justice. L’homme d’affaires spécialisé dans la commercialisation de la pneumatique, explique avoir signé un contrat de bail avec la mise en cause pour un local commercial situé au lieudit «Nouvelle Route Etoa Meki» en octobre 2020. Ce contrat, dit-il, devait couvrir une période de 24 mois à raison d’un loyer mensuel de 200 mille francs. Il raconte avoir versé à sa bailleresse la totalité des frais de loyers évalués à plus de 3 millions de francs.

Deux mois après avoir occupé les lieux, poursuit Paul Armand Fossouo, l’époux de Mme Kemegne Tcheuffa lui avait interdit d’exposer ses marchandises à la devanture de sa boutique arguant que celles-ci obstruaient son entrée et ne lui permettaient pas de faire facilement les manœuvres avec sa voiture. « Cette injonction qui ne permettait pas de bien écouler mes pneus, a immédiatement créé la brouille avec mes bailleurs. Faute d’avoir trouvé un arrangement amiable, les propriétaires des lieux m’ont demandé de passer récupérer les fonds que j’avais déjà versé et libérer leur local», confie le plaignant. Une proposition qu’il dit avoir accepté.

Mais le plaignant explique que c’est une reconnaissance de dette que Mme Kemegne Tcheuffa signe lui promettant lui rembourser son argent dans les plus brefs délais. Et depuis lors, Paul Armand Fossouo se plaint de ce que sa bailleresse n’a pas pu respecter ses engagements. Il raconte avoir déboursé une autre somme pour s’installer ailleurs. C’est la raison pour laquelle l’homme d’affaires qui réclame en vain les 3 millions de francs engagé dans cette affaire, a été obligé à recourir à la justice pour être rétabli dans ses droits.

Les débats relatifs à ce dossier vont se poursuivre à la prochaine audience. Le tribunal donnera l’occasion à Claudine Kemegne Tcheuffa de présenter sa défense en donnant sa version des faits. Sauf qu’à la fin de l’audience, elle sera interpellée par la police appelée au secours le représentant du parquet. La raison c’est qu’au cours de cette audience du 9 mars, Mme Kemegne Tcheuffa a été condamnée dans une autre procédure pour les faits d’escroquerie relatifs aux frais de loyers du même local à 3 mois de prison avec sursis et au paiement d’une amande de 90 mille francs et de 51 mille francs de frais de justice. De toutes les façons, l’on sera édifié davantage sur le sort de la mise en cause le 13 avril 2023, date de la prochaine audience.