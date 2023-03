CAMEROUN :: Camtel: Retour sur la célébration de la journée internationale de la femme. :: CAMEROON

Présidée ce 8 mars 2023 par le Pr Marie Thérèse ABENA ONDOA, Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille et Représentante Personnelle de la Première Dame Chantal BIYA, la 38ème édition de la Journée Internationale des Droits de la Femme s'est tenue dans l'étendue du territoire et les femmes de l'opération historique Camtel n'ont pas été en reste à la Direction Générale et dans les délégations régionales.

A Yaoundé au boulevard du 20 mai, Mme Judith Yah Sunday épouse Achidi a personnellement pris part aux côtés de ses collègues DG à la grande parade marquant la célébration de la 38ème édition de la Journée Internationale de la Femme.

Sous le thème « pour un monde digital inclusif : innovations et technologies pour l’égalité des sexes », ceci a permis à l'ensemble des femmes de Camtel de réfléchir et de travailler sur une série d'activités durant toute la semaine. Dans l'agenda du Système des Nations Unies, les technologies de l'information sont un moyen par lequel l'ONU veut passer pour faire véhiculer les questions liées au respect des droits de la femme à travers le monde. Pour joindre l'utile à l'agréable, une série d'activités a meublé cette semaine à savoir la visite et dons des Camteloises aux personnes âgées de la maison "Béthanie Viacam" au quartier Nkolmesseng à Yaoundé.

Dans la même occasion un investissement humain des femmes, entretien ménager et hygiénique au DATA CENTER de ZAMENGOE le 06 mars. La femme africaine dans ses habitudes, des mets de tout genre au club CAMTEL de Yaoundé et enfin la conférence débat sur le thème de l'édition 2023 de la JIF à l'immeuble siège de Yaoundé, ce qui a permis aux femmes de mieux cerner les défis qui les attendent.

Toujours présente, le Directeur Général a clôturé cette belle semaine au club Camtel où étaient apprêtés des réjouissances populaires en sons et couleurs.

Dans un message posté sur youtube et son compte Twitter, le DG de Camtel éveille la conscience à écouter sur le lien https://youtube.com/watch?v=U8RhC4BT8do&feature=shares