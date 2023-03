AFRIQUE :: PÉRIODE FIFA : LE MAROC AFFRONTE LE BRÉSIL EN AMICAL :: AFRICA

Après son épopée glorieuse en coupe du monde au Qatar, la sélection nationale du Maroc se donnera un autre plaisir ce 25 mars 2023 au GRAND STADE DE TANGER avec ses 65 000 places dans les MATCHS MAICAUX INTERNATIONAUX face à la meilleure nation au classement FIFA actuellement. Une rencontre certes amicale mais aussi de préparation pour les compétitions à venir des deux sélections que le leader des Paris sportifs apprécie pour encore voir du bon spectacle entre deux nations qui savent donner du sourire au public. C’est aussi une belle opportunité pour vous de réaliser de bonnes affaires à grâce à Supergooal !

La rencontre MAROC - BRESIL est le pont de passage qui vous permettra de vivre de bons moments ce week-end. Un match premier match amical entre deux nations qui ont connues des fortunes diverses lors de la dernière coupe du monde et donc c’est le nouveau départ en terme de préparation des échéances à venir. Le BRESIL premier au classement FIFA avec sa cote de 1.46 est le grand favori de cette opposition et compte tout faire pour l’emporter et tirer son épingle du jeu. Malgré les absences de certains joueurs majeurs de cette sélection, l’entraineur par intérim de la SELECAO pourra compter sur des individualités qui font la fierté de leurs clubs en ce moment. Pour ce premier face à face avec leur adversaire il sera question non seulement de donner un beau spectacle à travers une rencontre attrayante mais aussi d’obtenir un bon résultat pour se refaire le plein de confiance pour les compétitions futures.

En fac il y aura le MAROC dixième au classement FIFA avec sa cote de 5.29 qui sera à domicile et devant de milliers de supporters acquis sa cause essayera de garder la dynamique du mondial pour faire un excellent match. La sélection des LIONS DE L’ATKAS première nation africaine actuellement qui a réalisé un exploit au Qatar compte encore une titiller les meilleures nations du monde pour non seulement s’améliorer au plan internationale et donner l’opportunité aux joueurs de montrer ce qu’ils savent faire du ballon. La rencontre ne s’annonce pas aussi facile même e amicale les deux nations auront besoin de tirer leur épingle du jeu pour engranger des points importants pour le classement FIFA et le MAROC se donnera à fond pour réaliser un exploit face aux talentueux joueurs brésiliens.

Une rencontre qui aura fière allure si l’on s’en tient aux forces en présence et aux ambitions des uns et des autres pour préparer les futures échéances qui les attendent toutes.

