Le Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo et son homologue du Cameroun ont signé hier un accord sur l’exploitation pétrolière et gazière à la frontière entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale.

Le Cameroun veut accélérer le démarrage du projet de gaz d’Etinde dans le sud-ouest. Le principal frein dans ce projet vient d’être levé grâce à la signature entre les deux pays d’un accord sur l’acheminement et le traitement de ce gaz directement en Guinée Equatoriale, sur les installations gazières de Punta Europa. Le projet de gaz d’Etinde est détenu par l’état du Cameroun, le russe Lukoil , et les britanniques qui ont échoué sur le refus de la présidence de la république de céder leurs parts au français Perenco.

« Pourtant réputée bien introduite dans les cercles du pouvoir camerounais, Perenco est toujours en attente de la validation par les autorités de son rachat des parts de New Age sur Etinde. » Afrique Intelligence dans son Edition du sept mars 2023. Le Secrétariat General de la Présidence voudrait exclure la France de ces gros projets gaziers.

Le choix de transférer vers l’usine de Punta Europa évite les dépenses très couteuses que cela nécessitait pour la mise sur pieds d’une usine à Limbe .Les accords signés hier entre les deux chefs d’états marquent les démarrages du plus gros projet gazier du Cameroun , et celui du méga-hub gazier offshore de dimension régionale sur l’exploitation par le géant américain Chevron des blocs gaziers de Yolanda et YoYo situées dans le bloc I de la Guinée équatoriale et le bloc YoYo du Cameroun.