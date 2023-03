CAMEROUN :: LE RÊVE BRISÉ DE 2025 ? :: CAMEROON

Dans la phase II du DSCE , 2025 correspondait à la fin de la mise sur pieds des infrastructures pour le démarrage des gros projets miniers.Des millions d'emplois étaient donc prévus à partir de cette date , notement dans l'exploitation et la transformation des produits miniers.

En 2025 le pays devait disposer d'un terminal minéralier , un terminal flottant pour hydrocarbures , des ligne de chemin de fer , autoroutes , logements sociaux et infrastructures agroindustriels .

En 2025 le Cameroun devait pouvoir exporter l'électricité au Gabon, Nigeria , Tchad etc grâce aux projets annoncés ( Centrale thermique de Limbe par GDF 350 MW, à gaz de KRIBI 216 MW, 215 MW Mêmve Ele , 75 MW Bini à Warack ,Song Mbengue 1000 MW Grand Ngodi 1000 MW etc...

Rendu en 2023 ,le Cameroun ayant fait exploser sa dette de 900 milliards de FCFA à 11 milles milliards de FCFA, l'autoroute Yaoundé- Nsimalen pas encore achevée , le pays stagne à 1800 MW de capacité de production , même la première phase des 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala n'est pas livrée.

Un homme était au coeur de tous ces projets , c'est l'actuel ministre des finances, il pilotait tout au point de mettre mal à l'aise ses collègues ministre ( le cas de la TNT et agropoles). C'est lui qui s'est précipité pour signer les APE qui font perdre à la douane camerounaise ,pour la seule année 2023 ,plus de 20 milliards de FCFA.Le plus grave , c'est qu'il est l'homme qui va reconduire le pays au FMI pour de nouvelles politiques d'austérités .