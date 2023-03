CAMEROUN :: L’OPERATEUR TV Startimes lance une promotion pour Paques :: CAMEROON

StarTimes n’épargne aucun effort pour permettre à chaque famille africaine d’accéder à la télévision numérique à moindre coût. Pour Pâques, l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique propose des offres alléchantes.

Le décodeur haute définition est disponible à 1.000 Fcfa avec parabole offerte.

Le prix n’est pas tout. Une offre imbattable est proposée à tous les abonnés. Pour tout réabonnement à partir de 02 mois, les abonnés pourront bénéficier de 02 mois au bouquet supérieur ou des jours en plus.

StarTimes offre une combinaison unique de programmes de haute qualité destinée à combler les besoins de chacun des membres de la famille.

Le football occupe une place importante dans la programmation de StarTimes. A partir du 22 Mars 2023, les abonnés de StarTimes pourront regarder tous les matchs de qualifications de la CAN 2023, notamment ceux des Lions Indomptables les 24 et 28 Mars contre la Namibie, en direct sur Sports Life et World Football. En plus, la Ligue des Champions League et la Coupe des Confédérations de la CAF sont diffusées quotidiennement sur les différentes chaînes.

Les amoureux du football allemand pourront se réjouir de suivre la totalité des matchs de la Bundesliga chaque semaine en direct, avec les plus grandes équipes du championnat: Bayern, Dortmund, Union Berlin, etc.

La Saudi King Cup (Coupe d’Arabie Saoudite) dans laquelle évolue Cristiano Ronaldo avec le club Al Nassr, est entrée dans sa phase finale avec les demi-finales qui se joueront en Avril. En attendant, les téléspectateurs pourront se régaler avec la Saudi Pro League (Championnat d’Arabie Saoudite) chaque semaine.

Les amoureux de séries télévisées et de télénovelas ne sont pas négligés, bien au contraire. La série « Le Sortilège » a fait ses débuts le 16 mars sur la chaîne ST Novela F Plus. Elle rejoint une autre télénovela, « Un Coeur Perdu », diffusée depuis le 10 Mars. Sans oublier les meilleures séries africaines à travers la nouvelle chaîne ST AFRIK qui diffuse des séries camerounaises, sénégalaises, ivoiriennes et internationales.

« La chaîne ST AFRIK est la chaîne de référence des productions africaines en terme de films et de séries. Sa programmation permet à nos abonnés de bénéficier d’un divertissement unique, » explique Hervé Fabien Mabom - Manager Marketing, Communication & Media StarTimes.

Les enfants de tous âges sont également gâtés grâce à une série de programmes plus divertissants les uns que les autres. Toonami diffuse la série La Ligue des Justiciers, Boomerang propose Mr Bean et Teens Titans Go est sur Cartoon Network. Plus de 12 chaînes en français et en anglais sont dédiées aux enfants, pour des congés de rêve.

StarTimes

StarTimes est l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, avec 13 millions d’abonnés à ses services TNS & TNT et 20 millions d’utilisateurs de son application mobile dans plus de 30 pays. StarTimes possède une plate-forme de 700 chaînes africaines (75%) et internationales (25%, dont chinoises 1,5%). La vision de l’entreprise est de « Permettre à chaque famille africaine d’être capable de s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir ».

