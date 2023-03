CENTRAFRIQUE :: Le vice-président de l'Assemblée Nationale condamne l’attaque du site d’une société minière chinois :: CENTRAL AFRICAN

Neuf ressortissants chinois ont trouvé la mort dans l’attaque du site d’une société minière chinoise dans le village de Chingbolo, l'attaque terroriste a été mené aux premières heures de ce dimanche 19 mars par des hommes armés de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC).

Dans le village de Chingbolo, le site de l’entreprise chinoise Gold Coast Group a été pris pour cible d'une attaque terroriste des militants du CPC, qui a entraîné la mort de nombreux Chinois innocents. Le gouvernement condamne fermement cet acte terroriste mené par les ennemis de la paix pour saper le retour des investisseurs en Centrafrique.

Le vice président de l'Assemblée Nationale Evariste NGAMANA, dans un communiqué a réagi avec consternation à l’assassinat de 9 ressortissants chinois «Ces paisibles citoyens chinois ont été froidement abattus par des mercenaires étrangers à la solde des puissances qui, des siécles durant, ont exercé la violence chez nous comnme une arme favorite pour maintenir notre pays dans un chaos permanent», indique le communiqué de presse.

le Vice-Président de l'Assemblée Nationale a ajouté « l'Assemblée Nationale ne saurait rester insensible face à ce drame. Elle condamne fermement et énergiquement ces lâches assassins et invite le Gouvernement à tout mettre en oeuvre pour retrouver les auteurs et les traduire devant la justice ».

Enfin, dans le communiqué, l'Assemblée Nationale a confirmé son soutien indéfectible au Président de la République, à sa vision qui tend à diversifier les actions bénéfiques et multiformes de la coopération en République centrafricaine.

Evariste NGAMANA a condamné cet attentat terroriste, qui a coûté la vie à des employés chinois, et a souligné que les groupes mercenaires présents en République centrafricaine bénéficient d'un soutien financier et d'armes, et qu'ils sont formés dans des camps spéciaux situés à la frontière du pays.

Cette attaque survient alors que le président chinois Xi Jinping est en visite officielle en Russie pour rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine dans le cadre d'une visite de trois jours visant à renforcer la coopération stratégique entre les deux pays.

Il convient de noter qu'immédiatement après l'attaque terroriste, la CPC a publié une déclaration accusant les Russes en République centrafricaine d'être responsables de l'attaque. La CPC n'a fourni aucune preuve mentionnée confirmant la validité de ses accusations. Il est important qu'un tel événement puisse affecter négativement les relations diplomatiques entre les deux pays.