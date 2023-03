CAMEROUN :: Geraldine Takere sur les traces de son grand-père. :: CAMEROON

Cette jeune militante du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) a de qui tenir. Géraldine ne souhaitait pas forcément être dans la lumière; mais son amour pour son grand père et son père a décidé autrement.

Bientôt une grande lignée politique ? La petite fille de l’ancien ministre John Henry Nganje, vue aussi plus tôt dans cette aspiration, semble bien partie pour marcher sur les traces de son politique de grand père, à qui elle semble vouer une admiration (presque) sans failles.

Une famille incroyable. Le grand père John Henry Nganje était probablement l’un des plus grands acteurs politique camerounais décédé en 2009, initiée par sa petite-fille Géraldine revenue des États-Unis pour honorer sa mémoire et faire le serment devant Dieu et les hommes de poursuivre l’œuvre de son grand-père et donc toute la famille accompagnait dans le cadre de la commémoration de son départ de ce monde qui s’est tenue samedi 18 mars 2023, au monastère des Bénédictins de Mont Fébé à Yaoundé au Cameroun.

« Avant sa mort, il m’a appelé et nous nous sommes parlé deux heures durant. Mon grand-père était un grand homme politique. Il savait rassembler les gens. Il a œuvré pour le développement de notre pays le Cameroun, pas seulement dans la région du Nord-Ouest, mais aussi dans l’Extrême-Nord et partout ailleurs dans le pays. Je suis rentrée il y a 20 ans et je suis prête à poursuivre l’œuvre qu’il a commencée », a confié Géraldine Takere.

Une femme humanitaire

Toujours prête à donner un coup de main, elle est fière d’aider la section locale dans ses diverses tâches, même les plus ingrates. « J’aimerais par exemple, assister les enfants démunis du Nord-Ouest et du Sud-Ouest afin qu’ils retournent à l’école. J’aimerais également mettre sur pied une structure qui permettra aux femmes de pouvoir facilement écraser leurs aliments maïs, manioc et autres. Je ferai également des dons dans les hôpitaux », mentionne la nouvelle coqueluche du Rdpc.

A l’instar de son grand père, la jeune femme a le sens du collectif, des convictions, des valeurs et est prête à tout pour les défendre. Ces valeurs, c’est son grand père qui les lui a transmises, dès le plus jeune âge. Elle aurait pu se rebeller et choisir de militer dans le camp adverse. Ou elle aurait pu, de manière plus réaliste, comme tant d’autres jeunes de sa génération, être complètement dépolitisée. Au lieu de ça, la femme idéaliste a tout de suite rejoint les rangs du Parti au pouvoir.

Haut commis de l’État dans les années 1960, John Henry Nganje est né en 1901 à Baligashu, dans la commune de Balikumbat (région du Nord-Ouest). Au plan politique, il est l'un des pères fondateurs du Kndp [Kamerun National Democratic Party, ndlr]. Il a été plusieurs fois membre des différents gouvernements du président Ahamadou Ahidjo. Il a notamment été secrétaire permanent au ministère de la Fonction publique, puis secrétaire d'État au ministère des Travaux publics et des Transports, de 1960 à 1962. Il devient ensuite secrétaire d'État chargé des coopératives et du développement communautaire au ministère de l'agriculture. Homme politique entier, ses ambitions le conduisent à démissionner de l’administration pour embrasser une fonction élective à l'Assemblée nationale. Il est par la suite remplacé par feu Peter Pizizi Nkwete, originaire de Bafanji.