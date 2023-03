MONDE ENTIER :: L’IRLANDE À UN PAS DU TROPHÉE DU TOURNOI DES SIX NATIONS :: WORLD

Ce 18 mars 2023, les fans du rugby européen en particulier et du rugby en général vivrons la dernière journée du TOURNOI DES 6 NATIONS avec la 5ème et dernière journée de ce tournoi.

Des rencontres plaisantes en perspectives pour les six nations qui ont pris part mais donc les résultats n'ont pas été ceux dont-ils auraient espéré. Pour cette dernière borne les fans et amoureux de la balle ovale suivront une rencontre déterminante pour le titre de vainqueur de cette autre édition.

La grande affiche IRLANDE – ANGLETERRE est la rencontre qui vous concerne pour que le week-end soit le plus important de tous. Une opposition qui sera de toute évidence âpre et très intéressant au regard des objectifs de chaque nation. Deux nations qui se connaissent bien en matière de rugby avec 139 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec un net avantage pour le XV anglais. Mais pour cette édition le XV irlandais est bien le grand favori pour prendre le dessus et s’offrir le titre de vainqueur. Avec sa cote de 1.08, l’Irlande premier au classement avec 19 points devra sans ambages faire la différence devant son adversaire du jour. La rencontre qui se jouera en terre irlandaise aura de toute évidence une coloration britannique avec en majorité des supporters irlandais prêts à pousser leur pays à une victoire historique devant l’Angleterre. La domination du XV irlandais s’est faite dès l’entame du tournoi où les rugbymen se sont donnés corps et âmes dans le jeu. Pour cette dernière marche ce sera encore le cas sur le terrain et en dehors pour que cette nation soulève le trophée et se mettre à l’abri de la pression française tenant du titre.

L’ANGLETERRE quatrième au classement avec sa cote de 8.40 aura envie de bien terminer sa compétition et garder son hégémonie sur son adversaire du jour. Avec ses 80 victoires contre 51 victoires pour les irlandais et huit matchs nuls le XV anglais qui a mal terminé sa compétition avec une lourde défaite face à la France a perdu toutes ses chances pour s’adjuger le titre cette année. Les anglais qui souhaitent laver l’affront de leur sortie devront s’attendre à une belle opposition des irlandais qui sont déterminés à faire de cette édition la leur. A quelques mois de la coupe du monde de rugby, les anglais devront tout faire pour ne pas être ridicule lors de ce rendez-vous planétaire. Cela devra commencer par un bon visage face aux meilleurs comme l’Irlande.

Le tournoi des 6 nations approche de la fin avec une dernière journée alléchante entre deux nations européennes qui ont des qualités et du potentiel dans cette discipline. L’édition 2023 tend bien les mains à l’Irlande.

