BELGIQUE :: 39ème anniversaire de la disparition de Sekou Touré:La Fondation Moumié invitée en Guinée le 26 mars :: BELGIUM

39ème anniversaire de la disparition de Sekou Touré: La Fondation Moumié invitée en Guinée le 26 mars 2023

Placée sous le haut patronage de son Excellence le Colonel Mamady DOUMBOUYA, Président de la République, chef de l’Etat et chef Suprême des Armées,les proches et militants du Parti démocratique de Guinée (PDG) du défunt président Ahmed Sékou Touré commémorent ce dimanche 26 mars 2023, le 39ème anniversaire de la disparition du premier président de la Guinée, dont le décès est survenu le 26 mars 1984 aux Etats unis d'Amérique.

A cette occasion, la Fondation y est conviée et sera représentée par Marcel Tchangue, Hugues Seumo, membres fondateurs et Gaëlle Djomo, porte parole de la Fondation à Conakry

Cette commémoration va se dérouler sur fond de prières pour le repos de l'âme du défunt, sans oublier des causeries politiques et des témoignages sur celui qui a géré la Guinée durant 26 ans.

A travers cette invitation, le peuple Guinéen souhaite honorer la mémoire de tous nos héros ayant servi aux premières heures d’indépendance de la Guinée et de plusieurs aures pays africains.

Qui était Ahmed Sekou Touré ?

Ahmed Sékou Touré était un ancien fonctionnaire des Postes, un syndicaliste offensif qui a fait ses armes à Dakar. Il était né dans la ville de Faranah le 9 janvier 1922 et sa grand-mère maternelle, Bagbé Ramata Touré, était l’une des filles de l’Almamy Samory Touré.

De cette ascendance aristocratique, il avait hérité un sens poussé de l’honneur, du courage et de la détermination. On l’aimait ou on le détestait sans demi-mesure mais il ne laissait pas indifférent. Le dirigeant politique qu’il a été se signale en 1958 lors d’une visite du général de Gaulle à Conakry où il était venu proposer à ses colonies d’Afrique d’être membres de l’Union française plutôt que de réclamer l’indépendance immédiate.

Lors de son discours, le chef de l’Etat français s’était fait copieusement huer par une foule nombreuse sous l’instigation de Sékou Touré qui avait organisé ce rassemblement populaire. Massivement, les Guinéens avaient dit « Non » au referendum proposé par de Gaulle avant de réclamer l’indépendance immédiate de leur pays.

Face à la détermination de la population, De Gaulle ne put que céder mais il a tiré de cet épisode une haine farouche contre Sékou Touré.

Selon le Pr Kapet de Bana, de regrettée mémoire, De Gaulle "combattra toute sa vie celui du 28 Septembre, utilisant les services secrets, inondant la Guinée de faux billets de banque pour mettre son économie à genoux et armant des mercenaires pour tenter de le déstabiliser"... en vain.

Sekou Touré, très rattaché aux valeurs africaines, accueillera sur son son sol des leaders indépendantistes africains persécutés dans leur pays respectif. Moumié en fut un cas parmi tant d'autres.

À Conakry, Moumié était chez lui, comme Bakary Djibo du Niger, comme Amilcar Cabral de la Guinée Bissau et du Cap Vert, comme Stockley Carmichael le Trinidadéen des USA.

Selon la Fondation Moumié sur la mort de Moumié, "tout était préparé par le SDECE pour accuser Sékou Touré. Heureusement que la victime a eu le temps de dénoncer son empoisonneur dès les premiers symptômes."

La dépouille mortelle de MOUMIÉ sera accueillie à Conakry par Ahmed Sékou Touré et l’illustre disparu a eu droit à tous les honneurs.



Ahmed Sékou Touré mourra de sa belle mort en 1984 aux Etats-Unis après avoir échappé aux multiples complots et autres entourloupes de la France ennemie.