FRANCE :: Didier Deschamps : "Des ajustements en vue"

La France affronte les Pays-Bas vendredi et l'Irlande mardi. Les 23 joueurs convoqués sont susceptibles de débuter ces rencontres selon Didier Deschamps qui a refusé de se prononcer sur son onze de base lundi lors de la conférence de presse qu’il a donné à Paris.

Quelques ajustements en vue

Didier Deschamps a établi la hiérarchie chez les gardiens de buts avec les départs de Loris et Mandanda. L'on sait désormais qu'Alphonse Aroéla ne sera pas titulaire face la Hollande puisque Deschamps a préféré de faire confiance à Mike Maignan à ce poste. Maignan qui évolue à l’AC Milan. Didier Deschamps précise : "Mike aura cette responsabilité d'être numéro sur ce rassemblement".

Antoine Griezmann jouera dans l'entrejeu ou en 2ème attaquant de pointe selon le sélectionneur des Bleues.

Randal Kolo Muani qui a fait une belle coupe du monde pourrait être un titulaire aux vues de la confiance qu'il a en lui et surtout au regard de l'évolution positive qu'il développe en club "Il a plus d'arguments en sa faveur aujourd'hui qu'il ne l'avait avant la coupe du monde" même s'il ne confirme pas que Kolo Muani, l’avant-centre du club allemand Eintracht Francfor, sera titulaire vendredi.

Disasi et Todibo renplacent Fofana et Saliba. Didier Deschamps a décidé de convoquer les défenseurs de Monaco et de l'OGC Nice pour pallier aux forfaits de ceux de Chelsea et d'Arsenal.

Les Bleus sont en rodage à Clairefontaine pour débuter les qualifications de l'Euro 2024.

Calendrier des Bleus

Éliminatoires du Championnat d’Europe de football · Groupe B

France 24 mars, 20:45 Pays-Bas

Irlande 27 mars, 20:45 France

Gibraltar 16 juin, 21:45 France

France 19 juin, 21:45 Grèce

France 7 sept., 21:45 Irlande

Pays-Bas 13 oct., 21:45 France

France 18 nov., 20:45 Gibraltar

Grèce 21 nov., 20:45 France