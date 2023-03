FRANCE :: ALAIN ZADI UN JEUNE GARDIEN DE LEGENDE ARRIVE Par Calvin Djouari

Décidément, Monaco est un club de légende qui sait former les perles rares du football. De Michel Hidalgo à Georges Weah, de Georges Weah à Kylian Mbappé, en passant par Youri Djorkaeff sans oublier Manuel Amoros, il faut désormais compter avec un jeune gardien qui s’annonce comme un véritable ouragan. Alain Zadi… Puisqu’il s’agit de lui, est ce dernier temps l’attraction de la ville de Monaco et ses environs. La maturité de ce gardien de 19 ans est incontestable ; il possède tous les ingrédients qui vont composer la recette triomphale des Monégasques et de la future équipe de Côte d’Ivoire. Aligné dans les bois, il émerveille par des parades spectaculaires comme firent les grands gardiens africains dans leur début. D’origine ivoirienne et il est âgé de 19 ans seulement, c’est le modèle du parfait joueur qui attrape et qui ne lâche plus le morceau. Site du joueur https://o-trim.co/gtx

Alain Zadi est fort, c’est un véritable phénomène qui s’annonce, ça fait beaucoup de bruit du côté de la France, qui a un œil sur lui depuis qu’il a gagné avec les U 20 français la coupe de la Méditerranée.

Alain Zadi a débuté son parcours à Châteauroux, avant de regagner le centre de formation de Monaco où il va signer son premier contrat professionnel. La carrière d’Alain Zadi a pris du plomb dans l'aile le lendemain de sa signature à Monaco. Il remporte la coupe de la Méditerranée en 2021 avec les moins de 18 ans de l’équipe de France. Il y a plus de 30 ans que la France n’a pas remporté ce trophée. Il est par ailleurs considéré comme l’un des responsables de cette victoire et il finit la compétions avec deux distinctions personnelles : meilleur gardien du tournoi, qui récompense le gardien dont le ratio de but encaissé par match est le plus faible de la compétition. C’est une période faste qui commence. Signature du contrat d’Alain Zadi https://o-trim.co/juz

Reconnu désormais comme un jeune gardien brillant et complet, ses prouesses lui permettent d’anticiper dans les actions qu’on aurait cru aller au fond des filets. Possédant aussi toutes les qualités requises d’un gardien de but de classe exceptionnelle, il caresse des grandes ambitions avec son club actuel et son pays la Côte d’Ivoire. Rare sont les jeunes gardiens qui peuvent se prévaloir d’une telle efficacité en France. Cela n’est pas un hasard, Alain Zadi est un garçon qui aime le travail. C’est tout un programme de vie. Aidé par ses formateurs, ceux-ci ont été des véritables mentors pour lui ; il faut ajouter à ce début de carrière l’encouragement de son père Théodore Zadi, préparateur mental de formation qui a bien voulu forger celui de son fils. « Il faut craquer l’allumette, il faut rêver grand » dit-il souvent à celui-ci. Son père a mis tout en ouvre pour son envol et ne cesse d’user de son influence pour les conseils utiles. Les vannes sont ouvertes pour cet enfant convaincu de son talent. La prochaine coupe d’Afrique des nations peut se jouer avec lui, du moins pour apprendre devant ses ainés, qui l’aideraient plus tard à se doter d’une belle âme pleine d’inspiration pour les compétitions futures. L’avenir lui appartient, mais il peut déjà donner de belles saisons à un public qui l’a adopté.

Chaque fois qu’il est aligné, il gagne en expérience. Il décourage les attaquants avec sa sérénité dans les arrêts « à la Bernard Lama ». Intraitable sur sa ligne, véritable chef de sa défense, Alain Zadi a pris une part prépondérante dans son club. Garçon modéré, calme et mesuré, le portier caresse une farouche volonté de gagner. Avec lui, pas d'explosion de joie, pas de gestes inutiles, mais du travail d'artiste sur sa ligne de but. Du haut de ses 1m 78, il impressionne par sa détente et son explosivité.

Je ne dirai pas qu’il atteint la perfection, parce qu’il n’a que 19 ans et son chemin reste bien long. Mais personne ne peut contester aujourd’hui ses prouesses ; c’est donc un joueur sans triomphalisme aucun, qui ira loin, je reste convaincu.







Même s’il n’est pas encore titulaire à Monaco, il mérite une attention particulière. Une carrière professionnelle ponctuée de victoire l’an dernier avec toutes les contraintes sanitaires que cela comporte. La Côte d’Ivoire doit puiser dans la relève, elle peut compter sur des jeunes joueurs qui doivent impérativement marquer la prochaine coupe des nations.



Le poste de gardien, c’est pour le bon comme pour le mauvais côté. Mais le plus dur, c’est quand on encaisse. Tout le monde le sait. Mais ce jeune fait tout pour prendre moins de buts. Il a une grande domination aérienne, il dévie les coups francs directs à la perfection. Dans les 16 mètres, il est d’une présence énorme ; très agile et flexible, il stoppe la plupart de ses balles à un arrêt unique.



Alain ZADI est un grand stratège, ayant une lecture du jeu qui le pousse à anticiper de façon exemplaire sur des actions dangereuses. Ils renvoient vite les balles à ses attaquants qui profitent de ses longues relances pour surprendre la défense adversaire. Je ne doute pas que ce soit un joueur qui va bientôt se construire une légende.





Lorsqu’on le voit évoluer, il y a la lecture des modèles des gardiens de légende d’Afrique comme Joseph Antoine Bell qui évolua autrefois dans l’ASEC Mimosas d’Abidjan. Et à bien observer, il y a beaucoup de similitude avec Alain Gouaméné, le légendaire gardien ivoirien des années 80 qui était rapide dans ses prises de balle. Celui-ci était d’une tempérance et d’une endurance inégalée en Afrique.



L'équipe nationale de Côte d’Ivoire doit avoir l’œil sur ce joueur qui monte et qui fascine par ses arrêts, en plus de cela, c’est un joueur « leader » qui sait organiser sa défense. Là où beaucoup, quand les choses se corsent, s'esquivent et se cachent sous le radar. Lui, il sait débloquer et parler à ses coéquipiers pour leur donner de l’assurance et de la confiance.

Les jeunes joueurs comme lui ont conscience que la maturité et l’expérience dans le jeu s’acquièrent par le travail, et c’est pourquoi nous n’exagérons pas en disant qu’une légende arrive avec une volonté d’aller au sommet. Vidéo d’Alain Zadi https://o-trim.co/juz