15e session de la CEMAC à Yaoundé : Le franc CFA résiste aux chefs d'Etats.

Les travaux de la 15 e session ordinaire des chefs d’Etats de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale CEMAC se sont achevés à Yaoundé. Avec un traitement mitigé par la presse. Seulement, La question du Franc des Colonies Françaises d’Afrique CFA n’a pas connu la révolution attendue.

Le journal L’Equation paraissant à Yaoundé parle de « Statu quo autour des grands sujets de l’heure ». Des mesures fortes étaient attendues pour réformer le franc CFA d’Afrique centrale. Les présidents du Cameroun, du Tchad, du Gabon, de Centrafrique, du Congo et de la Guinée Equatoriale ont décidé de ne pas décider.

Alors que l’Expression Politique estime qu’il s’agit de « La moisson mitigée de Yaoundé ». Réunis au Palais de l’Unité, le 17 mars 2023, dans le cadre de la 15ème session de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), le président Paul Biya et ses pairs ont évité des sujets importants comme le Fcfa et la guerre en Ukraine.

Le communiqué final des ces travaux est plutôt laconique. Concernant le franc cfa aucune conclusion n’a été tirée pour le moment. Les discussions vont se poursuivre au niveau des ministres des finances de la communauté. Les chefs d’Etats ont néanmoins admis que le sujet du maintien ou non de cette monnaie contestée par une partie de la jeunesse Africaine est en débat. Faut-il le dire, le CFA fait la résistance. Pour Archange Touadera, nouveau président en exercice « Nous avons demandé à nos institutions spécialisées de poursuivre les réflexions. Dans un délai très court, nous y reviendrons » un point à mettre à l’ordre du jour des action au cours de son mandat qui s’ouvre à Yaoundé.

Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics parle de « Le nouveau départ ». La 15e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale s’est tenue vendredi dernier à Yaoundé avec l’engagement des six leaders de donner une nouvelle dynamique à l’intégration sous-régionale. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra est le nouveau président en exercice, alors que de nouveaux responsables ont été désignés au sein de la Commission de la CEMAC.

Finalement, « La CEMAC fait sa mue ». Une nouvelle coopération monétaire envisagée avec la France, des réflexions engagées en vue d’élaborer un cadre légal des activités relatives à l’émission et à la gestion de la cryptomonnaie ; poursuite du Programme des réformes économiques et financière ; prise d’engagement d’environ 1700 milliards Fcfa pour doper des infrastructures d’intégration régionale et des projets de diversification de l’économie dans le cadre du nouveau plan stratégique 2023-2027 ; et nomination de nouveaux responsables à la tête des institutions communautaires. Autant de mesures prises le 17 mars. Au terme de la 15e session de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale ; tenue à Yaoundé. Ecrit Repères.