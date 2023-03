Boycott des artistes Camerounais à l'étranger. :: CAMEROON

Si des artistes sont boycottés à cause de leur silence sur les injustices au Cameroun, on s'attend logiquement à ce que ce boycott s'applique de la même manière à tous ceux des artistes qui se taisent face aux injustices au Cameroun . Sinon on risque de donner l'impression qu'on fait du deux poids deux mesures. Ce qui est fâcheux.

Il faut communiquer pour ne pas laisser la place au doute.

Il faut rassurer que ce qui est à la base des actions de boycott c'est la quête d'une justice que l'on applique soi-même déjà dans la façon de boycotter les artistes.

Je ne serai jamais d'accord avec le deux poids deux mesures que je dénonce. Mais je ne suis pas d'accord que certains traitent la BAS d'organisation tribaliste. Cette accusation est non seulement fausse, en plus elle est inspirée par la malhonnêteté. Pourquoi je le dis ?

Parce que la BAS a chassé Mme Ketcha Courtes d'une église en France en la traitant de tous les noms d'oiseaux. Mme Ketcha est Ministre et membre du gouvernement Camerounais. Elle est de l'Ouest. La même BAS à bel et bien boycotté des chefs traditionnels de l'Ouest qui étaient en tournée en Europe. Ça c'est un fait. Des vidéos l'attestant sont en circulation sur la toile.

Pour qui sait ce que représente un chef traditionnel Chef les Bamileke , je pense qu'il serait simplement malhonnête de prétendre que la BAS est une organisation tribaliste. Par ailleurs, il est peu probable que la BAS boycott des artistes comme Lady Ponce ou Longue Longue par exemple qui ne sont pas Bamileke. Pourquoi donc ? Par ce que Longue Longue à toujours dénoncé les injustices au Cameroun et que Lady Ponce a commencé à le faire.

Tout ce qui précède bat en brèche la thèse selon laquelle la BAS agirait sur une base tribaliste. Il s'agit d'une thèse émotionnelle qui ne découle d'aucun raisonnement rationnel et qui ne résiste à aucune vérification sérieuse comme nous l'avons vu plus haut.

Donc la BAS n'est pas une organisation tribaliste. C'est une organisation qui exige la justice, la liberté et la démocratie pour le bien être de toutes les ethnies du Cameroun. Car la liberté et la justice sont des valeurs universelles et leur exigence ne saurait être une faveur qu'on demande d'accorder à une ethnie.

Pour autant, AFDD est-elle pour le boycott des artistes ?

D'un point de vue strictement personnel je dirais non. Je suis contre le boycott des artistes et tout ce qui enfreint la liberté. Mais je salue le combat de la BAS qui exige la démocratie, la justice, le respect des droits de l'homme, la fin des détournements des fonds publics ou des fraudes électorales systématiques au Cameroun. C'est un combat noble que je respecte profondément car c'est un combat au service de l'intérêt général. L'intérêt du peuple, du progrès collectif. C'est un combat pour la grandeur du Cameroun. Et c'est pourquoi pour moi, les membres de la BAS sont de grands patriotes , de véritables héros de la lutte pour l'avènement de l'État de droit et de démocratie au Cameroun. Le fruit de leur noble combat profitera à tout le peuple Camerounais, à toutes les ethnies du Cameroun. Il faut aussi être capable de voir ça.