LA PENSÉE UNIQUE: CONFORMISME PLUS PIRE QUE LA DICTATURE

Lorsque l’on critique ceux qui gouvernent ou agissent de façon éhontée et lamentable, le constat est clair de mon point de vue s’agissant du Cameroun pour bien noter, on ne peut pas estimer que ses choix de société, ses adhésions, ses manières de penser et d’agir sont seuls légitimes.

Lorsque sa voix aussi respectable souhaite servir l'intérêt général si c’est le seul but, on ne peut pas s’autoriser à attaquer toute démonstration contraire ou toute adhésion différente à un homme,une femme ou à un parti politique.

Les Risques de la pensée unique sont partout et existent de tout temps. Les professionnels du choquage sont devenus nombreux.Ils utilisent leur talent pour imposer leur vérité mais rien ne rassure que demain ils ne seront les nouveaux maîtres de la dictature.

Des dictateurs comme SASSOU (Congo Brazzaville), BIYA (Cameroun), etc. ont clairement montré et démontré que leur arsenal tant déployé visait à leur maintien au pouvoir. Ceux qui veulent museler aujourd’hui doivent dire leur projet et leurs ambitions si tant est qu’ils en aient…

Les talenteux impérialistes de la pensée unique qui usent du verbe nous promettent déjà des lendemains pire. Si aujourd’hui on peut s’exprimer chez les dictateurs que j’ai cités et que toute expression chez les férus de la communication exige de leur part des réponses musclées qui virent au mépris des auteurs d’analyses contraires, alors l’Afrique est loin de trouver le bout du tunnel en matière de démocratie et de liberté de pensée et/ou d’expression.Pour nos futurs dirigeants c’est plutôt lamentable.

Comment donc écrire, s’exprimer sans courir le risque d’être attaqué ?

Dans un livre commis en 1984 George Orwell nous décrivait un monde sous la surveillance de Big Brother. On classait cet ouvrage dans la catégorie science-fiction. Big Brother surveillait les faits, actes et paroles de chacun. Doit-on vivre la même chose avec de respectables jeunes qui affirment pourtant souhaiter changer leur pays et le monde.

Avant que je ne sois attaqué, il faut dire que je suis à un stade de questionnement pour le moment.