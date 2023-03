AFRIQUE :: Kabakoo révolutionne l'éducation avec sa Mentor IA pour les jeunes Africains

Kabakoo Academies, leader en matière de formation en Afrique de l'Ouest, vient de lancer sa mentor basée sur l'intelligence artificielle, Kabakoo AI. Destinée à accompagner les apprenants de la communauté Kabakoo dans leur parcours éducatif, cette mentor IA s'ajoute à un réseau de plus de 80 experts internationaux.

Accessible 24h/24 et 7j/7, Kabakoo AI répond instantanément aux questions des apprenants, grâce à l'intelligence artificielle et une compréhension approfondie des préoccupations des jeunes Africains. Disponible via l'application Kabakoo, les apprenants peuvent contacter Kabakoo AI en envoyant un message privé dans la section Club Live.

Ce lancement marque une étape majeure dans la mission de Kabakoo de fournir une éducation de qualité à tous les Africains. Michèle Traoré, Co-Fondatrice de Kabakoo, souligne l'importance de la Mentor AI Kabakoo, conçue à 100% par des jeunes Maliens basés à Bamako, démontrant ainsi le rôle clé des jeunesses africaines dans les avancées technologiques actuelles.

Kabakoo Academies s'est imposée comme une plateforme de référence pour permettre aux jeunes Africains de développer le mindset et les compétences nécessaires pour améliorer leur vie dans un contexte d'absence d'emplois formels. Grâce à l'approche highdigenous, Kabakoo met en relation des apprenants, des communautés locales et des experts du monde entier pour résoudre de manière collaborative les défis de la vie réelle en utilisant autant les savoirs endogènes que les technologies émergentes.

En quelques chiffres, Kabakoo compte plus de 20 000 apprenants à travers l'Afrique de l'Ouest, un réseau de plus de 90 mentors dans 17 pays et une croissance de revenus de 115% chez les apprenants après une formation à Kabakoo. Ce succès est soutenu par un ensemble d'experts issus d'organisations prestigieuses telles que Harvard, le GIEC, le MIT et Airbus.