La connerie crasse des artistes mendiants auprès de la Présidence du Cameroun :: CAMEROON

Où cette charmante dame a-t-elle vu un décret d'un satrape des tropiques suspendre ou interrompre une action de désobéissance civile des organisations de dissidents d'une diaspora à l'étranger?

Comment certains peuvent-ils à ce point perdre tout discernement sur la marge réelle d'influence et le pouvoir de coercition d'un dictateur, mais surtout d'une dictature africaine sur des ressortissants résistants à l'étranger?

Quelle connerie crasse!!!

Au Cameroun de Paul Biya, il y aurait donc boycott acceptable et boycott particulièrement inacceptable car "injustifié"...

En effet le boycott des dissidents et activistes camerounais de l'étranger estampillés "subversifs, apprentis sorciers, opposants, ennemis de la République, etc..." n’émeut évidemment aucun ethno-fasciste ou obscurantiste à la solde de la dictature sanguinaire de Paul Biya...

Pourtant certains d'entre-nous le subissons depuis des décennies en silence, au motif de nos critiques acerbes contre la tyrannie quarantenaire de Paul Biya, avec interdiction formelle de mettre pied au Cameroun, y compris pour enterrer nos morts.

De cela personne n'en parle bien-sûr. Et il y en a même jusque dans nos familles (que nous assistons pourtant à distance) pour trouver cette fatwa Bulu parfaitement justifiée, au motif que "nous ne savons pas nous taire".

Mais aussitôt que la Brigade Anti-Sardinards (BAS) réactive son boycott en occident contre des artistes relativement confidentiels, émargeant pour la plupart auprès des coteries crapuleuses de la dictature, les partisans de celle-ci s'offusquent immédiatement, allèguent d'un "complot Bamiléké" - comme si la BAS était constituée ou composée uniquement de Bamilékés. Ils ameutent alors la terre entière sur l'injustice qui frapperait ces artistes étonnamment muets, sourds et aveugles sur les atrocités et crimes d'Etat au Cameroun.

Nous aurions pourtant aimé les entendre sur tous ces sévices et châtiments qui nous accablent arbitrairement en raison de nos opinions depuis des années.

Eh ben non, nous ne sommes pas assez dignes d'intérêt pour mériter la considération, la compassion, encore moins la solidarité des soutiens de la dictature au Cameroun.

Qu'ils apprennent eux-aussi à subir le boycott et les représailles de la Brigade Anti-Sardinards (BAS) en silence. On n'en meurt pas en occident, contrairement à ce que nous réserve les escadrons de la mort du pouvoir au Cameroun.

L'assassinat atroce de Martinez Zogo parle suffisamment.

Joël Didier Engo, CL2P

The Committee For The Release of Political Prisoners Institute – ICL2P / CL2P