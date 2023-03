CAMEROUN :: Il faut donner l’argent aux femmes ! :: CAMEROON

Au-delà de toutes considérations matérialistes et prostitutionnelles, la femme est un individu qui a régulièrement besoin d’entretien. Et donc, il faut donner l’argent aux Camerounaises !

Il faut donner l’argent à sa petite amie

Il faut savoir que quand on a la chance d’avoir une bonne petite amie, on doit prendre soin de bien l’entretenir et surtout de la cajoler. Parce que la femme est un individu qui a besoin d’une attention particulière, et à fortiori les nombreuses cameruineuses qui habitent ici dans notre Cameroun…

Il faut apprendre à s’occuper financièrement de sa petite copine, même si celle-ci gagne indépendamment son propre argent en travaillant. Parce que la mission première d’un homme c’est de subvenir aux besoins essentiels de sa petite famille, et de concourir ainsi à ce que sa partenaire amoureuse devienne resplendissante. Il faut donner l’argent à sa tendre moitié pour qu’elle puisse bien manger, bien se vêtir et bien se divertir. Il faut chercher à la réfugier à l’abri du besoin. Il faut lui démontrer que vous êtes un homme valable et capable, un mâle responsable, qui saura la protéger —voire la secourir— en cas de difficultés ou d’épreuves. Il faut parler avec son épouse le seul langage qu’elle comprenne sans aucune traduction ni interprétation diverses, c’est-à-dire qu’il faut lui donner l’argent !

Il faut donner l’argent à sa conquête

Comment voulez-vous qu’une demoiselle que vous courtisez avec insistance, s’intéresse à votre petite personne si vous ne lui donnez pas de l’argent ? Hein ? Vous faites même ça comment ?

Parce que les jolies filles que vous appréciez dans la rue, elles ont au moins cent mille dragueurs ! Elles rentrent tous les jours à la maison avec au moins dix mille numéros de téléphone dans leur répertoire, et comment espérez-vous marquer la différence si vous vous contentez uniquement de votre soporifique baragouinage ?

Mes chers amis, il faut donner l’argent à une femme qui vous intéresse ! Il ne faut pas seulement vous imaginer qu’elle va vous considérer comme un imbécile ou bien un mougou. Il faut aussi se dire que cela lui permettra de se rapprocher raisonnablement de vous, parce que vous n’êtes ni le plus beau, ni le plus stylé, ni le plus intelligent parmi ses innombrables courtisans. Il faut lui démontrer que même sans être officiellement avec elle, vous êtes déjà capable de pouvoir modestement contribuer financièrement à son épanouissement. C’est très important !

Car les femmes que vous baratinez n’ont pas seulement besoin de votre argent parce qu’elles sont essentiellement des filles manipulatrices ou calculatrices, mais c’est aussi parce qu’elles ont souvent un peu besoin de savoir exactement à quel genre de mari elles auront affaire…

Il ne faut pas attendre que la femme te demande

Un vrai homme doit être un gentleman ! C’est-à-dire qu’il doit être à la fois élégant, galant, poli, respectueux, romantique, etc, mais avant toutes ces choses il doit d’abord donner l’argent !

Il ne faut pas toujours attendre que ta petite amie te demande son lait de toilette pour que tu la traites comme si elle était devenue une affamée ou bien une mendiante. Il ne faut pas toujours attendre qu’elle te demande son argent de transport ou bien de nourriture pour la semaine. Il ne faut pas lui démontrer que tu es un grippe-sou, et que pour obtenir son argent de poche elle devra d’abord courir derrière toi pendant des semaines voire des semestres…

Il faut lui donner l’argent pour rien comme ça ! Parfois même, sans aucune explication ! Il faut lui faire des transferts d’argent électronique par inadvertance, par exemple lorsque tu as gagné un petit gombo. Il faut montrer à ta partenaire amoureuse qu’elle est ton unique princesse, et que les efforts financiers que tu fournis régulièrement pour elle, c’est exclusivement par amour. Il ne faut pas devenir le genre de type qui attend toujours que sa femme rampe derrière lui comme le margouillat, avant de lui balancer un minguili argent de ration alors que tu es allé dépenser inutilement ton salaire avec tes autres ndjombas du dehors…

Il faut lui démontrer que tu tiens à elle

Donner l’argent à une femme, ce n’est pas seulement parce qu’on est un imbécile […] Mais cela est considéré par la bénéficiaire comme un acte d’affection, comme un geste d’amour et comme une preuve inégalable de réel intéressement.

Il faut donner l’argent aux femmes ! Même si c’est cela qui les attire au départ, elles finiront réellement par t’aimer sincèrement plus tard. Les femmes finissent toujours par aimer les hommes qui dépensent beaucoup d’argent rien que sur elles. Pas les miettes hein, j’ai bien dit beaucoup d’argent !

Les femmes préfèrent un homme qui leur donne dix mille francs CFA en une seule fois, à celui qui leur donne 1 500 FCFA en quarante fois. Il vaut mieux généralement résoudre les vrais problèmes des femmes (sa cotisation, son loyer, son fonds de commerce, etc) que de lui donner l’impression que vous ne faites pas vraiment d’efforts ni de sacrifices pour elle. Car un milliardaire qui dépense 50 000 francs CFA pour la femme qu’il prétend aimer, est beaucoup moins important qu’un débrouillard qui investit 50 % de ses maigres revenus pour satisfaire les desiderata de sa tendre épouse…

Il faut donner beaucoup d’argent aux femmes !

Donc au-delà de toutes les considérations matérialistes et même prostitutionnelles, la femme demeure un individu qui a systématiquement besoin d’entretien.

Bref, il faut donner beaucoup d’argent aux Camerounaises !

Il faut donner l’argent aux femmes ! Il faut donner l’argent aux filles afin de les aider à résoudre quelques petits problèmes, et c’est comme ça que tu verras qu’elles commenceront aussi à s’intéresser réellement à toi.

Il faut donner l’argent aux femmes ! Parce que c’est grâce à cela qu’elles deviendront plus jolies et surtout bien maquillées, et ainsi tu seras très content à chaque fois que tu lui demanderas de te balader en public avec elle.

Il faut donner l’argent aux femmes que vous aimez avant qu’il ne soit trop tard, sinon mon ami Pierre La Paix Ndamè viendra le faire à votre place.

Et alors vous regretterez amèrement comme moi, parce que je viens également de perdre ma dulcinée. Je l’aimais sincèrement de tout mon cœur mais j’attendais malheureusement qu’elle me demande toujours l’argent. Je ne lui faisais jamais de vraies surprises, puisque je me persuadais qu’elle ne m’aimait pas véritablement. Et lorsque j’ai enfin décidé de devenir un amant charitable et de m’occuper convenablement d’elle, elle m’a plutôt annoncé que c’était officiellement terminé entre nous deux !

Parce que je ne lui donnais pas l’argent…