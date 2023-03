CAMEROUN :: Arts et culture : Sabrina ou la passion de la musique au berceau :: CAMEROON

Wamba Kuegou Sabrina voit le soleil le 06 novembre 2001 à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Son intérêt pour la musique est très précoce, puisqu'à huit ans, elle commence à se faire connaître des chorales de Bafoussam ( Ouest du pays) où elle apprend à chanter.

De retour à Yaoundé où elle poursuit ses études au lycée bilingue, son don pour la chanson éclot au milieu même de ses camarades. C'est le début d'une carrière artistique qui gagnera en formalisation avec les petits studios de Yaoundé.

Sabrina est remarquée par le label Afrobit Productions, pendant un casting où elle sera unanimement acclamée. Elle est particulièrement attirée par les spectacles en live avec d'autres musiciens. Une passion qui lui donne toujours de réussir ses prestations lors des différents concerts auxquels elle est conviée.

Sabrina gagne en maturité et en notoriété, et surprend les mélomanes en 2021, durant sa collaboration avec l'artiste congolais Koffi Olomide, avec " ABELE", un single qui la révélera au public.

Sabrina est aussi capable d'allier charme et passion dans ses chansons, enchaînant titre sur titre, le tout sur une voix tonique et digne de tous ceux qui sont nés avec la chanson au berceau. Elle ne force rien ; son don et son talent coule de source, et subjugue.

Sabrina est dans la spirale de la reconnaissance du public, avec des titres comme

" MAMA PAPA FT ", " DJ MARINA", en hommage à cette femme qui délaissée par le géniteur de ses enfants, se tue seule à les éduquer, nourrir et soigner. Sa capacité à s'exprimer équitablement en français et en anglais, lui donne d'écrire " VALIDATED". Grand succès, il s'agit en fait d'un acte de gratitude à Tiktok. Le succès de Sabrina lui ouvre les portes glorieuses du géant voisin nigérian. Chantant de plus en plus en anglais, elle est invitée au Sun Coty MVP Awards de Lagos, debut 2023.

Après la reprise exquise et éblouissante de " FIVE STARS", un featuring, Sabrina annonce la reprise du tout nouveau single "JOHNNY"

Pour la chanteuse, la frontière entre l'amour et la trahison, est à peine perceptible. La chanson explore l'universel thème de l'hypocrisie et de la déception dans les relations amoureuses.

"JOHNNY " , par les éditions Afrobit Productions, est disponible depuis février, avec plus d'un million de vues, trois jours seulement après sa mise en ligne.

