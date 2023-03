ROYAUME-UNI :: PREMIER LEAGUE : LE LEADER ARSENAL VEUT CREUSER L’ÉCART :: UNITED KINGDOM

L’EMIRATES STADIUM à Londres vibrera au rythme d’une belle opposition ce dimanche 19 mars 2023 pour le compte de la 28ème journée de la PREMIER LEAGUE. Une rencontre pas comme les autres qui oppose deux équipes qui connaissent des fortunes diverses et et des objectifs opposés en cette période du championnat. Si en 20 rencontres disputées les GUNNERS ont remporté 11 victoires pour 6 matchs nuls et 3 petites victoires pour son adversaire, la situation est toute autre en ce moment où on s’achemine vers la fin de cette compétition. Le leader des Paris sportifs qui suit de bout en bout les performances des uns et des autres ne saurait manquer une telle affiche qui à coup sûr sera aussi importante tant pour les deux protagonistes mais aussi pour vous qui sont les privilégiés de Supergooal !

FAITES UN DEPOT MAINTENANT !!!

La rencontre ARSENAL FC – CRYSTAL PALACE est donc votre boussole qui vous dirigera pour avoir une fin de semaine la plus extraordinaire. Un match qui portera ses fruits au terme des 90 minutes qui seront les plus importantes dans chaque camp car les points sont très précieux en cette fin de compétition tant à la tête qu’au bas du classement. ARSENAL FC premier au classement avec sa cote de 1.25 est le grand favori de cette rencontre pour faire la différence et surtout l’emporter. En très grande forme en championnat comme en coupe européenne, les hommes de MIKEL ARTETA semblent être prêts à jouer un sale tour aux autres concurrents. Avec 66 points actuellement au classement devant les CITIZENS qui sont à 5 longueurs il faudra tout donner pour rester dans cette dynamique et cette bataille au titre qui se veut de plus en plus palpitante et attrayante. Le groupe d’ARSENAL FC qui vit bien avec des joueurs de plus en plus qui se découvrent sera encore la pierre angulaire de sa réussite surtout que la rencontre se déroulera à domicile devant de nombreux supporters qui désormais croient au titre pour leur équipe.

Pour CRYSTAL PALACE douzième au classement avec sa cote de 11.76 il sera question de se montrer à la hauteur de la rencontre en venant faire un bon match sur le terrain d’un sérieux prétendant au titre. En très mauvaise posture en ce moment avec des contre-performances lors des trois dernières sorties et à trois points du premier relégable, cette rencontre est une occasion de sortir la tête de l’eau pour espérer s’éloigner de la mauvaise zone. Une mission difficile mais pas impossible pour les hommes de PATRICK VIERRA qui essayeront de jouer le va-tout et attendre une surprendre du terrain. Avec 27 points au compteur loin des attentes habituelles du club la bataille pour le maintien n’est plus qu’une question d’heures et ce ne sera pas aisé pour arriver à cet objectif.

Supergooal - pariez peu, gagnez gros !

Mots-clés : Supergooal, Inscription, Paris sportifs, PREMIER LEAGUE, ARSENAL FC