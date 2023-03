CAMEROUN :: Bluemind Foundation lance un appel à candidatures pour son programme de formation Heal by Hair :: CAMEROON

Bluemind Foundation lance un appel à candidatures pour son programme de formation Heal by Hair à Douala

La Bluemind Foundation invite les coiffeuses professionnelles et autodidactes résidant à Douala (Cameroun) à postuler pour la troisième édition de son programme de formation Heal by Hair, qui se tiendra du 23 au 26 avril 2023.

Après deux éditions couronnées de succès à Abidjan (Côte d’Ivoire), le programme Heal by Hair de la Bluemind Foundation, fidèle à sa volonté d’offrir à toutes les femmes africaines un meilleur accès aux soins de santé mentale, arrive dans la capitale économique camerounaise. Afin de pouvoir participer gratuitement à cette première édition de Heal by Hair en terre camerounaise, les coiffeuses de Douala, et particulièrement celles des quartiers Bepanda, New Bell et Brazzaville ont jusqu’au 21 mars 2023 pour manifester leur intérêt et postuleren ligne au lien suivant : www.bluemindfoundation.org La formation sera dispensée par des expert·e·s en santé mentale, à savoir des psychiatres camerounais·e·s, panafricain·e·s et internationaux·ales, tous·tes convaincu·e·s qu’un autre regard doit être porté sur la santé mentale et qu’avec une courte formation en santé mentale, des intervenant·e·s de premiers niveaux peuvent contribuer à avoir un impact durable sur le terrain.« Cette première édition du programme Heal by Hair au Cameroun offre une opportunité double : sensibiliser sur le sujet de la santé mentale des femmes et outiller des personnes relais ayant déjà la confiance et la proximité des usagers.», livre Dr Christian Eyoum, médecin psychiatre camerounais et membre du Conseil scientifique (CS) de la Bluemind Foundation.

À PROPOS DE HEAL BY HAIR, LE PREMIER MOUVEMENT DE COIFFEUSES AMBASSADRICES EN SANTÉ MENTALE EN AFRIQUE Heal by Hair est un programme de formation court et innovant de trois (3) jours, qui reprend les principes de base en écoute active et en santé mentale. L’objectif ultime du programme Heal by Hair est l’amélioration de la santé mentale et du bien-être des femmes africaines à travers le fauteuil des coiffeuses, une cliente à la fois. En effet, selon le rapport d’études croisées entre les femmes africaines et leurs coiffeuses publié par Bluemind Foundation, en novembre 2021, 67,3 % des femmes interrogées se confient aux professionnelles des soins de beauté. Par ailleurs, 91 % des coiffeuses sont prêtes à se former aux premiers secours psychologiques ; plus de 6 femmes sur 10 feraient plus confiance à une coiffeuse ambassadrice en santé mentale.Les femmes africaines sont un pilier de l’économie africaine. Et pour leur permettre de développer leurs activités et d’augmenter leur création de valeur socio-économique, des encouragements sociaux sont prévus pour les coiffeuses ambassadrices certifiées, dans le cadre de leur participation au programme Heal by Hair.Douala est la deuxième ville africaine à accueillir la série de formations gratuites, dans le cadre du programme signature Heal by Hair. Après le Cameroun, Le programme s’étendra sur plusieurs autres pays au cours des mois suivants, notamment au Togo.À l’horizon 2035, Bluemind Foundation entend former 1 000 coiffeuses à travers 20 villes d’Afrique et, contribuer à l’amélioration de la santé mentale de 2 000 000 de femmes africaines