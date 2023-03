CAMEROUN :: Gestion de la crise COVID 19 : Le CEREG fait le bilan :: CAMEROON

Le centre d'études et de recherche en économie et gestion a présenté aux experts nationaux et internationaux les résultats de l’étude sur les répercussions des politiques publiques liées à la pandémie de la Covid-19 sur les entreprises les femmes et femmes et les jeunes.

Le 16 mars dernier, Yaoundé la capitale du Cameroun a abrité les travaux d'un atelier national de dissémination des résultats des études des politiques publiques mises en œuvre pour combattre la pandémie du COVID 19.

Ouvert sous le thème "« Covid-19, Politiques Publiques et leurs impacts sur les entreprises, les femmes et les jeunes » l'atelier de Yaoundé était en réalité une répétition générale avant l'atelier de clôture international qui va se tenir à Abidjan du 20 au 24 mars prochain.

Il faut dire qu'entre Novembre 2019 et Septembre 2020, l'on a enregistré près de 33 millions de cas déclarés de COVID 19 a travers le monde avec plus d'un million de morts.

Des chiffres assez effrayants pour amener les gouvernements à impulser des politiques publiques pour barrer la Voie a cette pandémie et dans la moindre des mesures garantir une prise en charge efficace des personnes déjà contaminées. Pour ce faire , les Gouvernements des pays africains, dont ceux des 4 pays considérés dans l'étude (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, et Sénégal) ont pris des mesures d’urgence plus ou moins drastiques tant au niveau curatif que préventif. Les mesures curatives ont conduit à une mise en contribution des dépenses publiques non prévues par le budget pour la prise en charge des malades. Les mesures préventives (confinement, restriction de circulation des personnes et dans une certaine mesure des biens) ont consisté en la fermeture des restaurants, des bars, la fermeture des espaces à forte fréquentation, en la fermeture des écoles et/ou au changement du rythme scolaire, etc. Ces mesures ont bien évidemment eu des effets sur la productivité des entreprises, l’emploi, les revenus, les performances scolaires et la qualité de vie.

C’est donc pour évaluer l’efficacité de ces politiques et les renforcer que ce projet initié en juillet 2020 travaille dans l’amélioration des politiques publiques liées à la Covid-19 afin de maîtriser leurs effets sur les entreprises, les femmes et les jeunes. Plusieurs activités ont été réalisées avec entre autres : La rédaction des documents de revue des politiques dans chacun des 4 pays ;La mobilisation des données secondaires nécessaires à l’amélioration des politiques publiques ;Deux phases de collecte des données primaires auprès des ménages et des entreprises ;Encadrements des doctorants ;Accompagnement du gouvernement dans l’élaboration des politiques publiques liées à la Covid-19 en relation avec l’emploi des jeunes, le secteur informel, les femmes et les jeunes ;Les ateliers de lancement (national et international) et de mi-parcours (Yaoundé et Ouagadougou).

Dans la lancée de tout ceci , il apparaît logique de partager les résultats obtenus avec les décideurs politiques, les experts des organisations internationales, la communauté scientifique y compris les acteurs de la société civile.