GABON :: Une vingtaine de morts dans un naufrage

Le Gabon est endeuillé depuis par un terrible drame de la mer. Le bilan provisoire du naufrage d’un petit ferry est passé à 21 morts après la découverte de 15 nouveaux corps et les recherches continuent pour tenter de retrouver les seize disparus restants. Le précédent bilan faisait état de six morts, parmi lesquels au moins un enfant.

Au total, 124 des 161 passagers et membres de l’équipage recensés de l’Esther Miracle, qui a coulé en pleine nuit peu avant 04 heures à quelques encablures des côtes, ont été secourus. Ce navire mixte de transport de passagers et de fret reliait la capitale Libreville au port pétrolier de Port-Gentil. La très grande majorité des rescapés ont été secourus jeudi après l’aube, en particulier grâce à l’intervention de pirogues, de pêcheurs, d’une barge d’un groupe pétrolier privé et d’un patrouilleur de la Marine nationale.

Quatre responsables administratifs suspendus

Quinze corps supplémentaires « ont été sortis de l’eau (…). Ils étaient dans le bateau et, grâce à l’intervention de plongeurs, ils ont été sortis. Tous portaient des gilets de sauvetage. Ils étaient coincés dans le bateau », a déclaré mardi le procureur de la République André Patrick Roponat. Ils sont « acheminés à la morgue de l’hôpital d’instruction des armées à Akanda pour une prochaine identification par les familles. Les recherches se poursuivent. Nous allons davantage explorer le bateau pour voir s’il n’y a pas d’autres corps enfouis ».