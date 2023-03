CAMEROUN :: Lutte des clans au sommet de l’Etat : Paul Biya est-il encore aux commandes ? :: CAMEROON

L’assassinat de l’homme des Médias Martinez zogo est venu réveiller les vieux démons des clans politiques qui s’affrontent au sommet de l’Etat. Ils avancent de plus en plus à visages découverts. Avec, en toile de fond, la question lancinante y a-t-il un capitaine dans le bateau Cameroun ?

Il n’y a plus de doute et Le Pr Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, politologue et enseignant à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun est sans ambages « crapules veulent éliminer les autres » Au centre de cette guerre larvée, le pouvoir de Paul Biya qui semble être mis en compétition. Ils avancent masqués-découverts, des clans virtuellement connus, Messanga Nyamding confesse « Nous respectons Paul Biya, l’autre camp ne respecte pas Paul Biya » Au fait, de quoi s’agit-il ? La réponse vient de Mvomaka’a, le village natal de Paul Biya. Le journal Le Cryon informe que « Paul Biya hausse le ton entre les clans ». Au cours d’une séance de travail dans sa résidence privée, certaines indiscrétions laissent croire que le Chef de l’Etat reste regardant et vigilant quant aux faits et gestes de ses collaborateurs.

Il y a aussi et surtout cette Affaire de l’assassinat de Martinez Zogo qui a mis le feu aux poudres. Le Dr Chuo Vient à la charge et estime « ceux qui ont tué Martinez Zogo sont ceux qui lui ont donné les documents » Des documents qui s’avèrent être une bombe d’un clan contre l’autre. Le Journal Premiere Heure y revient avec « Les pistes non explorées qui mènent à un procès en sorcellerie ». Le corps en état de décomposition avancée lui-même a posé quelques problèmes d’identification pour lesquels des experts et autres tests d’Adn méritaient d’être effectués pour lever toute équivoque. Toutes choses qui en l’état actuel n’ont pas fait l’objet d’une diligence de l’enquête préliminaire. Surtout qu’aux dernières nouvelles et pour ajouter à la confusion, un programme suspect des obsèques du pauvre sacrifié circule déjà sur les réseaux sociaux.

En attendant, le président national du RDPC tient encore les manouvres. Notamment à travers les Tendances des sénatoriales dans la Lekié avec « 95,5% pour le RDPC : les félicitations d’Eyebe Ayissi aux grands électeurs ». Le journal Forum Libre indique qu’En attendant la publication des résultats par le conseil constitutionnel, le Mindcaf par ailleurs chef de la délégation permanente départemental du comité central du RDPC pour la Lékié a tenu à dire toute sa gratitude infinie à toutes les équipes de campagne et les grands électeurs qui ont réussi à faire plafonner le score du parti concurrent, le FDC, à moins de 05%. Dans son message de remerciement, le patron politique de la Lékié invite les militants et sympathisants du RDPC à mettre le cap pour une victoire aussi éclatante du RDPC lors des prochaines élections électorales…

Sur la Route Nationale N°3, « La sécurité renforcée ». Après la série d’agressions du week-end dernier, le gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Diboua, a prescrit hier le bouclage des zones cibles. Il a également demandé aux préfets du Wouri, de la Sanaga-Maritime, du Nkam et du Moungo d’impliquer les chefs de village et populations des axes routiers concernés dans la création de réseaux de renseignements dans leurs secteurs respectifs écrit (Cameroon Tribune.

A la Semaine du 08 mars 2023 Le Quotidien indique « Comment l’Association des sagesfemmes a fêté ». Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme le 08 mars 2023, l’Association des sage-femmes et assimilés du Cameroun, a participé et a organisé de nombreuses activités. Le 09 mars, la présidente nationale, Anne Hortense Atchoumi, a participé à un défilé de mode à l’ambassade de France au Cameroun. Avant, elle a pris part, le 07 mars, à une conférence scientifique à l’institut français du Cameroun, sur l’inégalité d’accès aux soins des femmes. Le 08 mars 2023, l’Association a organisé une campagne de sensibilisation sur l’allaitement maternel et a clôturé ses activités par une marche sportive le 11mars de l’année en cours

De même que « L’avenir de Gaz du Cameroun en discussion à Londres ». Victoria Oil & Gas plc (Vog) maison mère de Gaz du Cameroun a été placée sous administration Judiciaire au RoyaumeUni et cherche désormais à vendre sa filiale camerounaise, Gaz du Cameroun (GDC) qui exploite un gisement de gaz dans la localité de Logbaba à Douala, capitale économique du Cameroun. Selon les informations de EcoMatin.