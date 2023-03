CAMEROUN :: LES HORS-LA-LOI SÈMENT LA TERREUR SUR L'AXE YAOUNDÉ-BAFOUSSAM :: CAMEROON

Scène d'horreur perpétrée par les bandits armés et masqués dans la ville de Bangangté plus précisément au lieu dit marché des Pastèques.

Au cours de ce trame qui s'est déroulé la nuit du 10 au 11 Mars 2023, le conducteur d'un véhicule a été assassiné par une balle en pleine tête alors qu'il était en partance pour Bafoussam afin d'assister aux obsèques d'une connaissance.

Les informations recueillies sur le lieu du drame font état de ce que, le mode opératoire des brigands consiste à projeter des grosses pierres sur la pare-brise côté chauffeur, afin de l'obliger. Une fois le véhicule arrêté, ils passe au peine fin les passagers.

Cette tragédie intervient quelques jours après les attaques consécutives par d'autres individus non identifiés de plusieurs bus de transport interurbain et des camions sur l'axe Douala-Yaoundé, particulièrement entre Édea et Pouma dans le département de la Sanaga-Martime région du Littoral.

Même si les enquêtes sont en cours pour capturer les responsables de ce phénomène criminel, les autorités ont invité les populations des zones concernées à collaborer pour aider à combattre ce fléau.