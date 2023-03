CAMEROUN :: Douala-Yaoundé : Des coupeurs de route jettent des pierres sur des véhicules :: CAMEROON

Quatre personnes interpellées sont suspectées de faire partie des malfrats qui ont semé la terreur sur "l'axe-lourd" dimanche soir.

Quatre personnes ont été cueillies par la police dans la nuit du dimanche 12 mars 2023 sur l'axe routier Douala-Edéa. Elles sont actuellement en exploitation dans des services de sécurité dans la localité d'Edéa, chef-lieu du département de la Sanaga-maritime. Le gouverneur de la région du Littoral qui donne cette information indique que ces quatre personnes interpellées sont soupçonnées de faire partir d'un groupe de malfrats qui a semé la terreur sur cette voie routière dite "axe lourd", entre 19 et 21h dimanche.

Dans cette tranche horaire, des bus des agences de voyages effectuant la ligne Douala-Yaoundé-Douala ont été attaqués au jet de pierres. Les véhicules des agences de transport en commun Cerises Express, Buca Voyages (Prestige), Touristiques Express Voyages, Général Express Voyages et plusieurs autres véhicules personnels ont reçu plusieurs projectiles. Des pare-brises et des rétroviseurs ont été vandalisés. « Le chauffeur du gros porteur de General Voyages faisait le voyage Yaoundé-Douala.

Après la pierre reçue, il a roulé pour stationner le véhicule plus loin. Aucun passager n'a été blessé », indique un employé de Général Express Voyages, joint par téléphone. Il indique que l'attaque qui a ciblé plusieurs véhicules en circulation sur la nationale n°3 s'est produite non loin du péage d'Edéa. Dans un communiqué, la direction de Cerises Express Vip écrit : « ce projectile de plusieurs kg et dont l’objectif semblait d’atteindre le chauffeur et ainsi conduire à un accident mortel catastrophique n’a pas pu causer d’autres dégâts que la perforation du pare-brise, des blessures légères de notre chauffeur, ainsi que l’immobilisation temporaire du bus avec ses passagers traumatisés ». Il est également indiqué qu’aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Pour conclure, la direction générale rassure de la poursuite de son service en accord avec le Haut commandement des services de sécurité de la Région du Littoral.

Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, le gouverneur, fait savoir que les autorités ont été alertées de ces agressions au caillou autour de 23h dimanche. La réaction des forces de défense déployées sur site a permis l'interpellation des quatre suspects. Lors d'un point de presse lundi, le gouverneur a rassuré les usagers de la route et relevé que plusieurs mesures sont prises pour "éradiquer cette forme d'agression". Il a instruit aux quatre préfets des départements du Littoral d'organiser des bouclages. Aux chefs des villages environnants à la zone concernée, le gouverneur a demandé d'organiser des comités de vigilance et recenser tous ceux qui se sont installés dans ladite zone. "Qui est qui et qui fait quoi?".