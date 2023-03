MONDE ENTIER :: FC BARCELONE - REAL MADRID : LE CLASSICO DU TITRE EN LIGA ? :: WORLD

Ce 19 mars 2023, la LIGA vivra encore une rencontre les plus suivie dans le monde du football avec le fameux CLASSICO du championnat espagnol. Une rencontre particulière de la 26ème journée qui comptera pour le titre entre le leader et son dauphin ayant 9 points d'écart en ce moment. Le SPORRTIFY CAMP NOU avec sa capacité de 99 354 places sera plein pour vivre un beau spectacle entre deux meilleurs clubs du monde.

Un match qui s’annonce très intense et chaud si l’on s’en tient aux forces en présence qui essayeront de se mettre en évidence pour produire le meilleur spectacle avec un net avantage à l’équipe hôte. Le FC BARCELONA premier du championnat avec sa cote de 2.15 est le grand favori de cette rencontre pour faire la différence et prendre une avance sérieuse au classement à quelques journées de la fin du championnat. Les performances du club catalan lui sont très favorables cette saison face à son ennemi de toujours qui a été battu à deux reprises tant en super coupe d’Espagne qu’en COPA DEL REY.

Les hommes de XAVI ont le potentiel pour faire tomber leur adversaire surtout que sera devant des milliers de supporters qui comme toujours donneront la voie pour que le club soit au-dessus de tous. Un match qui pourra en cas de victoire du FC BARCELONA lui ouvrir grandement les portes d’un nouveau titre du championnat en attendant encore recevoir son adversaire en coupe pour le match retour. Une belle occasion pour tuer le suspense et ainsi prendre l’hégémonie dans ce duel les plus formidables du football espagnol.

Le REAL MADRID deuxième au classement avec sa cote de 3.28 ne viendra pas en victime résignée mais en conquérant pour venir réaliser un exploit devant le leader. Les hommes de CARLO ANCELOTTI qui sont sur plusieurs fronts en ce moment essayeront de ne pas être ridicules face à une bonne équipe qui les a toujours causés d’énormes problèmes dans le jeu mais savent qu’en cas d’un bon résultat, ils auront encore la chance de disputer le titre. Il sera question donc pour le club de la capitale espagnole de se donner à fond et ainsi laver l’affront tant en Super coupe qu’en coupe du roi où le club s’est vu battre par son ennemi de toujours qui a désormais l’avantage psychologique surtout qu’il sera à domicile. Un bon résultat du REAL MADRID sera à coup sûr bénéfique pour la suite du championnat.

Un CLASSISO qui rentrera certainement dans l’histoire des deux clubs car c’est une égalité parfaite en termes de victoires entre les deux clubs dans les différentes compétitions où chacun totalise 101 victoires chacun et 52 matchs nuls enregistrés. Ce match sera fondamental dans la suprématie de ce duel de toujours.

