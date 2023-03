CAMEROUN :: Affaire de la Mutuelle Fondjomekwet de Douala: La faction dissidente recours à un faux document :: CAMEROON

Affaire de la Mutuelle Fondjomekwet de Douala: La faction dissidente recours à un faux document pour manipuler la gendarmerie

Désavoué par le juge administratif, le préfet du Wouri s’est rangé. Par contre, les usurpateurs agissant avec l’onction du chef des Fondjomekwet, Yves Djoumbissié Kamga, et conduits par M. Fongang sont entrés en rébellion et multiplient des actions déshonorables. Ils sont désormais candidats à des poursuites pénales pour « faux et usage du faux » auprès du Tribunal de Première instance de Ndokoti à Douala.

Ces derniers jours, les membres de la faction dissidente de la Mutuelle Fondjomekwet de Douala ont perdu le sommeil. Ils ont initié deux plaintes pour récupérer les documents de la Mutuelle Fondjomekwet de Douala, mais, ils n’ont point obtenu gain de cause. Au contraire, ils se sont enfoncés. Et sont désormais candidats à des poursuites pénales pour faux et usage du faux auprès du Tribunal de Première instance de Ndokoti à Douala. Car, engagés à organiser le festival culturel Mveuh Ndem. , en lieu et place, de la branche légale et légitime, M. Fongang et son groupe ont remis à la légion de gendarmerie du Littoral un faux document sur lequel, ils ont fait apposé les signatures et cachets du préfet du département du Wouri pour justifier une certaine reconnaissance de leur association et leur volonté à foutre hors du butoir le bureau légal dont le mandat est encore valable. Ce bureau est dirigé par Barthelemy Djimgou, fiscaliste et ancien maire de la commune de Bandja. Le faux document porte la date du 06 janvier 2023. Il porte le nom et la signature du 3eme adjoint préfectoral( le secrétaire d’administration Ndongo Ngono Jean Bernard) et est référencé au numéro 08-2023-L-C19-SAAJP. Après des vérifications faites à la préfecture du Wouri à Douala, il est clairement indiqué que les références en question concernent la demande du renouvellement du bureau exécutif de l’association dénommée « Association des météorologistes de l’agence pour la sécurité de la navigation aérienne de l’Afrique et de Madagascar-Cameroun(Amac) ». Démasqués, M. Fongang usurpateur du titre de président de la Mutuelle Fondjomekwet de Douala et son groupe pourraient connaître des jours plus sombres à l’issue des enquêtes. D’ailleurs, M. Mouéllé, procureur de la République près du tribunal de Ndokoti à Douala, saisi au départ par une plainte du groupe dissident l’a réorienté. D’où une probable poursuite de sieur Fongang et ses affidés du groupe dissident de la Mutuelle Fondjomekwet de Douala pour « faux et usager du faux », au terme des enquêtes préliminaires confiées à la légion de gendarmerie du Littoral à Douala. Signalons qu’avant de porter plainte chez le procureur de Ndokoti-Douala, le groupe d’usurpateurs pilotés dans l’ombre par le chef supérieur de Fondjomekwet, Yves Djoumbissié Kamga, avait d’abord saisi le commissariat du 18e arrondissement de Douala pour la même cause.

Présumés coupables d’usurpation et d’escroquerie



Confondus par leurs adversaires, les membres du bureau légal et légitime de la Mutuelle Fondjomekwet de Douala dirigés le fiscaliste et ancien maire de la commune de Bandja, Barthélemy Djimgou Kamga, la bande à sieur Fongang n’a pas voulu désarmer. Et pourtant les décisions de justice (celles du juge administratif et du juge judiciaire territorialement compétents), indiquaient clairement que sieur Fongang et ses soutiens dont des autorités administratives et le chef supérieur Fondjomekwet avaient agi en marge de la légalité. Ce qui implique que cet usurpateur n’a donc aucun droit de se prévaloir du titre ou de la qualité de dirigeant du bureau des membres de la Mutuelle Fondjomekwet de Douala.



La forfaiture de sieur Fongang est autant « déplorable et maladroite » que, par un communiqué valant mise au point signé en date du 11 novembre 2022 par Me Sylvestre Alain Zogo Mvoah et publié dans plusieurs medias de la place, il est constant et de notoriété publique que Barthélemy Djimgou et tous les membres du bureau exécutif de La Mutuelle Fondjomekwet de Douala sont consolidés dans leur posture de dirigeants légaux et légitimes de cette association, au détriment du bureau dissident mis sur pied courant le mois d’octobre 2021 avec l’onction du chef supérieur Fondjomekwet, Yves Djoumbissie Kamga et du préfet du département du Wouri, Benjamin Mboutou. Tout ceci, en marge de la légalité. Ce qui implique jusqu’à nos jours que sieur Fongang et son équipe dissidente pourraient aussi être pénalement poursuivis au cas où ils continueront à agir au nom de ladite association. Parce que, en substance, l’ordonnance N°40/0se/pta/dla/2022 prise le 06 avril 2022 par Président du tribunal administratif de Douala statuant sur l’affaire Djimgou Barthélemy, fiscaliste et ancien maire de la commune de Bandja, contre le préfet du département du Wouri énonce avec autorité : «Les effets de la décision N°59/Dp/C19/Saajp/ du 17 septembre 2021 du préfet du Wouri sont suspendus jusqu’à examen de sa légalité.»

Quelques mois après, face aux manœuvres persistantes des usurpateurs, à travers un communiqué valant mise au point, Me Sylvestre Alain Zogo, avocat au barreau du Cameroun et agissant en qualité de conseil de la Mutuelle Fondjomekwet de Douala(MUFD), a apporté des clarifications sur les conséquences du non-respect de cette sentence. Il précise dans le même sens, que le Président du tribunal de première instance(Tpi) de Douala Bonanjo a, par ordonnance n°420/hh du 29 juillet 2022 déclaré la demande de déblocage des comptes bancaires introduite par la fraction dissidente imposée par le préfet du Wouri irrecevable pour défaut de qualité. « Il y a donc par conséquent lieu de constater que cette faction n’a aucune qualité pour parler au nom de la Mutuelle Fondjomekwet, ni pour organiser le festival culturel Mveuh Ndem. Toutes les autres démarches entreprises par entêtement par cette faction exposeront leurs différents auteurs à des poursuites judiciaires car, le seul bureau légitime reste et demeure celui présidé par Djimgou Barthélemy qui a depuis lors repris les activités et dont le mandat n’était pas encore expiré à la date de la signature de la fameuse décision préfectorale n°59 DU 17 septembre 2021 », ajoute l’homme à la toge noire.

Agissant en sa qualité de président de l’Association des élites Fondjomekwet légalisée par ses soins conformément à la loi du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association et dénommée "Mutuelle Fondjomekwet" de Douala, ce fiscaliste soutenu par Me Sylvestre Zogo, avocat au barreau du Cameroun, avait saisi en date du 1er octobre 2021, le tribunal administratif du Littoral afin qu’il annule cette décision préfectorale qui suspendait Barthélémy Djimgou et tout son bureau et portant «un préjudice irréparable en ce qu’elle peut causer à lui et à ses membres.» Surtout que depuis plus de dix ans, ils se sont investis pour donner à cette association « une crédibilité et notoriété certaine. »

Le requérant auprès du tribunal administratif soulignait que certains membres de cette association avaient déjà bénéficié la tontine, une situation qui pouvait gêner ceux des adhérents ayant cotisé et pas encore bénéficiaires. En plus, il avait été évoqué que le mandat des membres du bureau de la Mutuelle Fondjomekwet était en cours de validité. Ayant au préalable reçu un recours afin de revenir sur sa décision, le préfet du département du Wouri est passé outre. Et sur instruction du gouverneur de la région du Littoral, il a mis en branle le sous-préfet de l’arrondissement de Doaula 5eme et les forces de police afin qu’ils accompagnent et encadrent les « dissidents » de la Mutuelle des élites Fondjomekwet de Douala. Selon des personnes bien introduites dans les milieux Fondjomekwet, cette ordonnance rendue par le juge administratif constitue " un cuisant échec pour Yves Djoumbissie Kamga, chef des Fondjomekwet », accusé d'avoir planifié un complot contre le prince Barthelemy Djimgou Kamga et son équipe. Va—t-il alors stopper cet acharnement contre le prince Djimgou qui lui ferait ombrage ? Passons. La première conséquence de cette ordonnance du juge administratif, comme le souligne Me Sylvestre Zogo dans ce communiqué valant mise au point, souligne, est que la décision du préfet du Wouri prise au mois de septembre 2021 et suspendant le bureau originel de la mutuelle Fondjomekwet de Douala n'a plus d’effet. Ainsi, conformément à la loi, les membres du bureau élu-dans des conditions troubles en date du 06 octobre 2021, s'exposent, à des éventuelles poursuites judiciaires, au cas où, ils continueront à agir "par usurpation et escroquerie" au nom et au titre de la mutuelle Fondjomekwet de Douala. Faut-il le signaler, le jour de cette élection clandestine et illégale en vue de remplacer Barthélémy Djimgou et son équipe, sur les 58 membres de la Mutuelle Fondjomekwet de Douala, seulement 12 ont pris part à l’Assemblée élective organisée par le chef de ce village avec l’onction du gouverneur de la région du Littoral.

Le préfet n’a produit aucun mémoire pour sa défense

M. Fongang avait été élu président de la fraction dissidente de la Mutuelle Fondjomekwet de Douala. Avec l’onction du sous-préfet de l’arrondissement de Douala 5e. Celui-ci avait été chargé de suivre cette consultation organisée pour mettre en difficulté les membres des bureaux encore en activité de la Mutuelle Fondjomekwet. Et ce scenario avait commencé par une lettre signée en date du 15 septembre 2021 par le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua. Par la suite, a suivi décision signée en date du 17 septembre 2021 par Benjamin Mboutou. Elle ne signalait aucune raison ou fondement juridique de la suspension de cette organisation. « Est pour compter de la date de signature de la présente décision, ordonnée la suspension temporaire des activités de l’Association dénommée « MUTUELLE DE L’ELITE FONDJOMEKWET DE DOUALA » dont le siège est à Douala 5e[…]Le Sous-préfet de l’Arrondissement de Douala 5e, le Commandant de Compagnie N°02 et le Commissaire Central N°04 de la ville de Douala sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée partout où besoin sera. » Cette décision signée en date du 17 septembre dernier par le préfet du département du Wouri a créé des vagues le mercredi 06 octobre 2021 et de ce fait une forte une tension forte a règné au sein de la communauté Fondjomekwet de Douala.

Les uns et les autres ont été surpris de la forte mobilisation des policiers et gendarmes pour l’organisation de cette consultation au sein d’une organisation privée. Et cette élection organisée manu militari pour désigner un certain Fongang président des élites Fondjomekwet de Douala n’avait point arrangé les membres du bureau encore en fonction de la version originelle de l’association des élites Fondjomekwet de Douala dénommée Mutuelle Fondjomekwet de Douala. Par l’entremise de Me Sylvestre Alain Zogo Mvoah, avocat au barreau du Cameroun, les membres de ladite Mutuelle ont contesté cette décision préfectorale.