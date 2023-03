Elections Sénatoriales : Le RDPC impose le parti unique au Cameroun. :: CAMEROON

Les élections sénatoriales qui se sont déroulées le Dimanche 12 Mars sur toute l’étendue du territoire n’ont pas encore dévoilé toutes ses facettes. En attendant les résultats qui seront proclamés par le Conseil Constitutionnel, les premières tendances donnent le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC vainqueur sur toute l’étendue du territoire. Une razzia qui fait du parti de Paul Biya le parti unique de fait.

Les signaux sont donnés par les journaux, sous forme d’alerte. Il y a d’abord le Social Democratic Front SDF, parti historique de l’opposition et challenger de toujours du parti au pouvoir qui, de toute vraisemblance a fait reddition. Selon le quotidien La Nouvelle Expression, à Bafoussam, « Le Sdf et le RDPC s’embrassent ». Les grands électeurs du parti de la balance ont accordé leurs suffrages à la liste présentée par le parti au pouvoir. Bien plus, dans son siège du Nord-Ouest, le parti de la balance aurait mordu la poussière face à la mastodonte RDPC . Le journal Emergence parle de « La débâcle du SDF dans le Nord-Ouest » Une « obésité qui dérange… ». Pour le quotidien Le Messager, En attendant que le Conseil constitutionnel proclame officiellement les résultats dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de clôture du scrutin, les résultats du dépouillement et le recensement des votes fait à la fin du processus électoral permettent, aujourd'hui, d'avoir une vue holistique des proportions obtenues par chaque formation politique en lice.

Une position que partage l’Epervier D’Afric qui estime que nous acheminons « Vers une majorité obèse du RDPC ». En attendant la proclamation officielle des résultats dans les prochains jours, officieusement les tendances des sénatoriales du dimanche 12 mars 2023 dans les dix régions du Cameroun, tournent en faveur du parti au pouvoir. Rien d’étonnant puisqu’il y a cinq ans, le RDPC avait remporté 63 des 70 sièges mis au vote. Avec les trente nominations qui ont suivi, par décret présidentiel, cela faisait 93 sénateurs sur les 100 acquis au Président Paul Biya. Sans oublier que les conseillers régionaux et municipaux, grands électeurs, sont en grande majorité des disciples du parti de la flamme.

Le Journal L’Essentiel est plutôt sentencieux « La razzia du RDPC ». Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC ) aurait logiquement et largement remporté les élections sénatoriales du 12 mars dernier, au suffrage indirect, en raflant les 70 sièges de sénateurs en compétition. Aussi bien que le journal Terre Promise « RDPC , un point c’est tout ». Le 12 mars 2023, le parti au pouvoir n’a laissé aucune chance à ses concurrents en raflant les 70 sièges de sénateurs des 10 régions. Paul Biya va devoir attribuer quelques strapontins aux partis ‘’ amis ‘’ sur les 30 qu’il va nommer.

Finalement, Riposte a une vue prospective « Après la victoire du RDPC , suspense sur la succession de Niat Njifenji au perchoir du Sénat ». En attendant les résultats officiels issus des bureaux de vote pour l’élection de 70 sénateurs, et la nomination d’ici le 6 avril 2023, de 30 autres, les premières tendances donnent grand vainqueur, le RDPC , parti au pouvoir. A 89 ans, affaibli physiquement, et après 10 ans de règne à la tête de la Chambre haute du Parlement Camerounais, Marcel Niat Njifenji, fait-il encore l’affaire ?