FRANCE :: Les femmes africaines en occident et le problème de la transmission des valeurs d'origine

Les femmes africaines en occident et le problème de la transmission des valeurs d'origine à leurs enfants ?

Par CATHY K.

L’enfant qui commence à marcher découvre le monde, c’est à ses parents que reviennent de guider ses premiers pas, de l’exercer à tous les niveaux, afin qu’il soit adroit et qu’il puisse bien utiliser ses connaissances qu’il découvrira tous les jours. Dès le départ il a un esprit très réceptif parce qu’il enregistre tout ce qu’on lui dit, et un jour viendra où il fera à sa tête. L’école jouera le rôle fondamental qui sera dès les premiers instants de sa vie une coutume didactique. Mais à cette école, le parent africain ne devra pas être un spectateur passif, ce dernier devra insister sur l’importance de transmettre les valeurs qui l’ont incarné avant qu’il ne soit là.

Le thème que je soumets à la lecture aujourd’hui est le résultat d’une observation de longues dates après plus de 20 ans en occident. J’ai quelques fois tenté d’en débattre autour de moi pour comprendre pourquoi certains parents issus de l’immigration n’étaient pas parvenus à transmettre les valeurs d’origines africaines à leurs enfants.

Nombreux sont les auteurs qui ont écrit sur les familles africaines vivant en occident. Qu'est ce qui suscite un tel intérêt ? Pour comprendre, il m’a semblé nécessaire de me poser un certains nombres de questions, d’abord qu’est-ce qu’une famille africaine ? qu’entend-on par valeur africaine ? quelles sont les conditions d'éducation de l'enfant africain en occident ? Les parents parviennent-ils à transmettre les valeurs d’origines avec lesquelles, ils avaient voyagé ? Mais pour quelle raison doit-on à tout prix transmettre ces valeurs africaines alors que nous ne sommes plus en Afrique ? Autant de questions. Le grain de sable se reconnait-il encore comme grain de sable lorsqu’il n’est plus dans un désert ?

Les anciens disaient, quand vous irez chez les grecs, apprenez les langues grecques, et faites comme les grecques. Comme Ulysse, revenez pleins d'usages dans votre pays vivre le reste de votre âge. C'est ainsi qu'à l'entrée d'Athènes, il était mentionné « voici Athènes. » Souvenez-vous du chant de Baudelaire : « mon frère, ma sœur, allons là-bas où tout est beau, calme, où tout n'est qu'ordre, luxe, volupté, des meubles luisants, tout y parlerait à l'âme en secret sa douce langue natale »

La première remarque qu’il convient de faire c’est que l’occident a tout fait pour consommer intellectuellement ses valeurs lorsqu’elle se trouve hors de son continent, c’est ainsi que vous trouverez les écoles et les lycées européens dans tous les pays d’Afrique. Mais jamais le contraire pour les pays ressortissants africains vivant en occident, l’intégration et l’acculturation semble être quelque chose d’obligatoire. Si bien que les parents ont une tâche essentielle pour celle qui sont disponibles à communiquer certaines connaissances à leurs enfants.

Sociologiquement, la famille constitue une unité résidentielle, ou un groupe domestique dont les activités de production, de distribution et de consommation traduisent et obéissent à certaines règles spécifiques de l'économie domestique. Autrement dit des personnes vivant sous un même toit, unies génétiquement, et tous combinant par nature et la culture greffées sur le caractère biologique de la parenté. Le mot famille doit être entendu comme étant un mot variant : là où vous faites carrière, où vous vous impliquez dans des rapports humains, c'est une seconde famille, par exemple la famille camerounaise de Bordeaux ; si vous êtes par exemple journaliste, à la télévision, vous êtes une famille, la plupart des peuples d'Afrique considère les proches parents comme une institution de base, c’est ainsi qu’on parle de famille nucléaire ou élémentaire.

Marcel Gauchet philosophe et historien français, pense que la famille n'est plus considérée comme une institution, c'est-à-dire qu'elle n'est plus pérenne en terme de valeur. Aussi, une famille africaine est l'ensemble des individus venus d’Afrique pour des raisons diverses et qui se sont installées durablement en occident, qui ont donné naissance sur place ou qui ont fait venir d'autres enfants d’Afrique à l’issue des regroupements familiaux. C 'est à ces parents que le thème s’adresse.

C’est quoi donc concrètement une valeur africaine ?

Le mot valeur vient du terme latin « Valere » qui signifie être fort, être vigoureux, vaillant ou encore en bonne santé. Dans la tradition occidentale originelle, la force occupe une place centrale parce que les sociétés antiques sont des sociétés guerrières. Les cités sont toujours en guerre et on dénombre d’illustres conquérants comme César, Alexandre, Vercingétorix. La pratique des sports, requiert des hommes robustes puisque les combats sont particulièrement violents et meurtriers, le combat des gladiateurs qui mettent en scène des personnages vigoureux comme Samson, hercule, Achille, Spartacus, finissent dans un bain de sang mortel. Alors l'existence en soi des valeurs est liée à l'être transcendant qui est source de toutes les autres valeurs. Ici c’est la force et le courage qui distingue l’homme valeureux, ce n’est ni le pouvoir, ni l’argent. Aujourd’hui il y a effectivement cette orientation qui fait qu’on respecte une personne lorsqu’il a beaucoup d’argent même si cet argent est obtenu par des dérives éthiques. Vous constaterez que lorsqu’un pays est riche, les gens s’agglutinent autour de vous. Article du même auteure https://o-trim.co/kfr

Les raisons pour lesquelles on agit généralement renvoient aux système de valeurs qui nous entourent, il s'agit essentiellement de ce qui met une communauté en mouvement.

Le professeur Towa expliquait cela de façon magistrale, il exposait que la philosophie antique n'a pas usité ce terme, de même que la philosophie classique. Pendant cette période, le débat tourne autour des notions de bien, de fin et de Dieu ; on rencontre des usages sporadiques. Le thème des valeurs a été lancé par les philosophes existentialistes, en l'occurrence Nietzsche. Les problèmes de valeurs se posent à notre époque à cause de ce que certains philosophes ont appelé le « déclin des absolus » qui inclut une crise au niveau moral, remise en question des problèmes de croyance. Ce n'est pas par hasard si à partir du 19ème il y a eu beaucoup d'athées, en effet à cette époque il va se poser le problème de l'écroulement de Dieu, car l 'homme souhaite redéfinir les normes du comportement moral.

Par valeur donc, nous entendons tout fait social ou de culture qui est conforme à la raison, qui répond positivement aux besoins fondamentaux de la majorité des membres d’une communauté humaine. C'est ce que les hommes apprécient, estiment, désirent obtenir, recommande voire propose comme idéal. On acquiert les valeurs par l'éducation, par le travail, par le talent, par l'héroïsme, par l'effort personnel. Aujourd'hui la richesse constitue une valeur, il faut avoir de l'argent par tous les moyens. En effet quand vous avez de l'argent, on a tendance à vous respecter plus que celui qui n'en possède pas.

Tout notre quotidien est fondé sur un système de valeurs, tous les jours on évalue quelque chose, physiquement, intellectuellement, spirituellement, quantitativement et qualitativement. Il y a des hautes valeurs, mais qui sont irréalisables par les individus ordinaires, par exemple, les héros, les saints, les martyrs. Rosa Park en décidant de s'asseoir sur une place réservée aux blancs étaient en train de niveler les valeurs qui lui étaient assignés jusque-là. Il y a des basses valeurs, des déviances négatives qui transgressent les normes réels vers les bas par exemple, le mendiant, le voleur, le drogué.

La liberté est une haute valeur c’est pourquoi chaque être y tient. L’amour aussi, les gens sont prêts à y mourir, la mort également est une valeur il suffit de mourir pour revêtir toutes les distinctions qu’on avait pas de son vivant, souvent celui qui n'avait pas de vêtements est habillé de plus beaux habits scintillants, et lors de l'oraison funèbre on l'affuble de beaux témoignages.

Dans Horace, Julie apporte les nouvelles du combat. Rome est tombée, pire encore deux des frères d’Horace sont morts et un fils, l'époux de Sabine, face aux trois curiacés, s’est enfui. Pour le vieil homme, son nom et ses yeux ont été bafoués par son fils qui n'a pas combattu jusqu'au dernier soupir. Il promet de venger cela en tuant ce fils ; c'est alors que Julie lui demande : Que vouliez-vous qu'il fît des trois curiacés ? Il fut utile qu'il mourût… Répliqua Horace !

La valeur et le destin de l’homme.

Nous ne pouvons pas nous enfermer dans nos certitudes culturelles en évoluant en vase clos. Il faut s'ouvrir à l'occident pour mieux asseoir notre culture, il faut chercher à découvrir ce qui fait leur force, dans la mesure où nous sommes en rapport avec l’occident depuis la traite négrière, la colonisation et la coopération. C’est comme une dialectique ascendante et descendante avec toutes les communautés humaines.

Les valeurs transmissibles

Les valeurs africaines primordiales à transmettre pour une maman africaine, à ses enfants sont, notre foi africaine, qui est un ensemble de rites, la pratique des langues vernaculaires pour lui permettre de comprendre le bien fondé des coutumes, des contes et légendes africaines, des devinettes, des proverbes, des chants, des danses, puis la tolérance, l’hospitalité qui est légendaire chez les africains, parce qu'on vit dans une communauté humaine, il faut accueillir l'autre comme un frère, le sens du travail, afin qu'il sache que par le travail il gagnera sa vie, la solidarité et la générosité pour partager avec ceux qui n'en ont pas, des valeurs de paix, le courage, le patriotisme, et le sens des visites sur la terre natale de ses ancêtres.

Les valeurs africaines comme les langues maternelles sont très importantes pour les africains, elles aident l'africain à savoir où il se situe aux yeux de ses concitoyens, les valeurs centrent l'attention sur ce qui est utile et essentiel, même si une action n'est pas importante pour un individu mais socialement considérée comme valable, celle-ci est digne d'être poursuivie, les valeurs créent de l'intérêt, et procurent l'encouragement, les manières idéales de penser, elles sont au cœur de l'édification de l'identité, il y a une valeur propre aux camerounais, le mental, c'est propre à chaque camerounais en tant que camerounais je dois connaître les dix provinces de mon pays, les capitales, certaines personnalités clés, le couleur du drapeau, l'hymne national. Les valeurs africaines sont bien intégrées au niveau de la musique et du sport, c’est en parlant à certains joueurs de leur origine qu’ils peuvent aller jouer pour pays d’origine. Il y a eu une grande polémique au sujet d’une miss qui ne savait pas chanter l’hymne national de son pays d’origine après avoir gagné le concours.

Les femmes africaines ont-elles réussi ?

Cette transmission existe selon les sociétés, les cultures, les groupes humains, cela part des expériences qui déterminent chaque acteur, parce que selon les mots d’Héraclite « on ne peut pas se baigner deux fois dans les mêmes eaux d'un fleuve. » Pour transmettre les valeurs il faut soi-même être doté d’un certain nombre de valeurs.

Regardons par exemple, les premières femmes africaines, arrivées en occident après les indépendances avaient un seul souci : celui de rentrer en Afrique servir leur pays. Cela leur tenait à cœur, elles ne venaient pas pour rester. La culture et l'amour du terroir étaient profondément enracinés en elles, et l’Afrique les attendaient, elles venaient pour étudier, et si d'aventure elles faisaient des enfants elles leur inculquaient les valeurs africaines pour ne pas s’égarer.

Les peuples qui ont réussi.

Les peuples de l’Afrique du nord ont réussi dans leur immense majorité. Vous n'entrerez pas dans une famille marocaine, algérienne ou tunisienne qui ne parleraient pas l'arabe, tous les enfants s'expriment en arabe à la maison. il y a également les maliennes, les sénégalaises qui ont réussi à transmettre authentiquement leur valeur comme si elles vivaient en Afrique. Pour un enfant sénégalais c'est ce que dit sa mère qui compte avant tout.

Ce n'est pas le cas pour les peuples bantous, d’Afrique centrale. Ceux-ci copient l'occident et copient mal, elles gardent à l'esprit qu'elle manque du temps, donc la première difficulté c'est l'africain lui-même. Il y'a une réelle difficulté pour les enfants nés de couple mixte avec un papa africain et une femme caucasienne, c'est difficile au père de transmettre les valeurs africaines en ce moment, parce que très souvent l'enfant passe la plupart de son temps auprès de sa mère et ce n'est pas le père qui viendra dire le contraire de ce qu'elle a fixé comme directives. Les familles africaines obnubilées par la recherche effrénée de l'argent n'ont plus de temps de transmettre les valeurs, quantitativement et qualitativement. La deuxième difficulté quand les enfants se retrouvent dans les pays comme l’Allemagne, la Russie, les langues sont rébarbatives, il faut d'abord se battre pour maitriser cette langue en plus des conditions climatiques, imaginez quand il fait froid, tout le monde est presque nerveux.

La troisième difficulté c’est quand l'enfant grandit, à 13 ans 14 ans, il commence à s'éloigner de ses parents, il cherche son chemin. Une petite jeune fille de 6 ans que je gardais pendant mes études, m’a dit un jour que sa maîtresse lui avait dit que personne d’autre ne devrait la laver. En Occident l'enfant est roi, il n'est pas toujours facile de l’éduquer ; il faut aller avec patience et douceur. Ce que la maman lui dit est un épiphénomène si surtout cela ne cadre pas avec l'approche ou les propos de sa maîtresse.

Et l'autre difficulté concerne les africains acculturés. En France dès qu'on a obtenu la nationalité française, le comportement change, on se détache peu à peu du milieu africain ; à peine deux mots de causeries, la personne vous dit « je suis français, » quand une personne fait déjà 25 ans sans rentrer en Afrique, et qu'il repart pour 15 jours. Que peut-il transmettre à ses enfants ?

Si les haïtiens avaient oublié leur culture, ils ne se seraient pas libérés des chaînes de l'esclavage. La cérémonie des bois caïmans fut l'œuvre de Boukman, un initié dans les rites africains.

L'enfant est un être très écologique dans l’espace qui l’accueille, il s'adapte très vite. En effet, dans un nouveau milieu, il est capable de parler couramment une langue étrangère en un laps de temps. L'enfant africain résiste aux affronts culturels qui parsèment sa vie en occident, il s'ouvre lentement à l'éducation occidentale mais se heurte au problème de la transmission des valeurs d'origine. Transmission qui ne pourraient être possible qu’au travers du regard des parents, des poètes ou des intellectuels.

Enfant reconnu et accepté, il devient le partenaire de la société et est en proie à toutes les convoitises : convoitise de l'état qui veut qu'il s'intègre, convoitise de ses parents qui veulent qu'il connaisse les valeurs africaines, convoitise de ses copains qui ne sont pas très contrariés dans sa manière de vivre, convoitise de l'ancien parisien qui lui dit qu'il n'est plus en Afrique. L'histoire a en effet fait son chemin, et il n’est plus implanté sur une terre qui n'est pas l’Afrique, il est en face de plusieurs races et cultures, et forcément la culture du pays d'accueil, il doit faire avec, il doit s'assumer en tant qu'être complexe non plus par une identité unique mais une identité multiple qui se manifeste dans son existence quotidienne

Il y a une nécessité à transmettre nos valeurs africaines à nos enfants, parce que l’Afrique les attendra, dans leurs œuvres artistiques, leurs œuvres intellectuelles, leurs écrits, dans leurs performances sportives. Cela devrait se faire avec subtilité, patience et sans agressivité. Si vous usez de force, l'enfant vous rejettera et si un enfant vous rejette, il rejettera aussi vos connaissances.

Lorsqu’on demandait à Senghor ce qu'il choisirait de sa triple vie publique qui se résume en homme politique, enseignant et poète, il répondait mes poèmes d'abord c'est là l'essentiel, il voulait ainsi parler de son imaginaire africain, ses valeurs, sa culture.

Les femmes africaines ont elles réussi à transmettre ces valeurs à leurs enfants ?

Les grecs se méfiaient de ceux qui ne parlaient pas leur langue.

Les femmes africaines n'oublieront pas leurs origines, elles n'oublieront pas qu'elles ont l'avantage d'avoir deux patries et deux identités, elles devront s'armer de patience et posséder comme on dit un cœur de tourterelle, une peau de crocodile, et un estomac d'autruche. Un cœur de tourterelle pour ne jamais se fâcher ni s'emballer, une peau de crocodile pour se coucher même dans les égouts et surtout ne pas oublier le vieil adage, un morceau de bois cent ans dans l'eau ne deviendra jamais poisson. Article similaire https://o-trim.co/kfr

