CAMEROUN :: CARNET NOIR: ALPHONSE BENI A RANGÉ SON TALENT :: CAMEROON

Tel un couperet, la triste nouvelle du décès des suites de maladie de la légende du Cinéma Camerounais Alphonse Beni, survenu hier Dimanche 12 Mars 2023 s'est répandue comme une traînée de poussière, plongeant dans une profonde tristesse les amoureux du 7 ème art, sa famille nucléaire et les acteurs du paysage cinématographique.

Il a eu le mérite d'inscrire son nom en lettre d'or dans le cinéma en produisant et réalisant des courts-métrages de fiction à succès dès 1971 à l'instar de "Fureur au poing", "un enfant noir" etc. Plus encore à partir de 1974 il connaîtra la consécration dans sa carrière notamment en décrochant les rôles stratégiques dans des célèbres long-métrages en occurence " Black ninja", " la déchirure", "Cameroun connection", " African fever", " Top mission" et bien d'autres encore. Grâce à ses prouesses, il est incontestablement considéré comme l'un des doyens des films et séries made in Cameroun.

Pourtant, Rien à priori ne prédisposait ce talent de génie décédé à l'âge de 77 ans à faire une brillante carrière dans ce domaine . Sa disparition marque la fermeture de l'une des pages les plus prolifiques du climat culturel Camerounais.