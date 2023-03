Jif 2023 : Lana bio cosmetics célèbre la femme camerounaise et annonce la signature d’un partenariat :: CAMEROON

Jif 2023 : Lana bio cosmetics célèbre la femme camerounaise et annonce la signature d’un partenariat avec le Comica

À l’occasion de la journée internationale de la femme 2023, Lana bio cosmetics a réuni le 8 mars dernier les hommes et femmes de médias et autres influenceurs dans ses locaux, pour leur présenter son nouveau visage mais surtout pour leur annoncer sa collaboration avec le Comica, collaboration qui fait de Miss Cameroun 2023 l'ambassadrice de la marque.

«L'objectif de cette conférence était de partager avec la presse et les influenceurs et aussi nos consommateurs, la nouvelle image de Lana bio Cosmétics, le fait que nous on a le sur le made in cameroon suivant les directives du gouvernement en valorisant les produits fabriqués au Cameroun par les sociétés camerounaises et de partager aussi notre vision et stratégie pour les trois années à venir concernant l'investissement, la création d'emplois, l'investissement en de nouveaux produits spécifiques pour le Cameroun qui mettent en valeur les peaux noires». C'est en ces mots que Ali Awada , le directeur exécutif de Lana Bio cosmétics dévoile le prétexte de la rencontre de ce 8 mars.

Il faut dire que Lana bio Cosmetics conçoit des produits visant à célébrer le Cameroun, ceci en important les meilleures matières premières locales et en utilisant des formules professionnelles développées par des laboratoires internationaux.

La volonté de collaborer avec le Comica via la Miss Cameroun se justifie donc par le fait que la Miss est par essence, la digne représentante du pays dans toute sa diversité culturelle et ses valeurs. Cette signature traduit bien le désir de Lana bio Cosmetics de promouvoir le patrimoine national et les atouts du 237 au-delà des frontières.

C'est donc consciente de cette nouvelle couronne qui s'ajoute à sa tête que Princesse Ndoum Issie La Miss Cameroun dira que « Je suis honorée de devenir le nouveau visage de Lana Bio Cosmetics. Cette marque que je connais et que je me procurais bien avant mon couronnement à l’élection de Miss Cameroun 2023 a toujours représenté à mes yeux, qualité, élégance, et beauté ».

Au cœur de l’industrie de la beauté en Afrique, Lana bio Cosmetics est une entreprise familiale spécialisée dans la production et la vente de produits de soins de la peau, de soins du corps, de soins des cheveux, de soins du bébé et de parfumerie destinés au consommateur africain. Tous nos produits sont fabriqués au Cameroun et nos formules sont développées et testées par des professionnels au Canada, aux Etats-Unis et en France.