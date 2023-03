CENTRAFRIQUE :: Développement du projet SANGO en RCA :: CENTRAL AFRICAN

La République centrafricaine a surpris le monde entier fin avril 2022, lorsque Son Excellence le Président Touadéra a signé une loi faisant de la monnaie numérique bitcoin la monnaie officielle au même titre que la monnaie traditionnelle du pays, le franc CFA.

Les autorités de la République centrafricaine (RCA) sont parvenues à miser sur les dernières technologies pour donner une forte impulsion au développement du pays en émettant sa propre crypto-monnaie, la pièce sangocoin qui a été mise en circulation le 25 juillet 2022.

Selon le gouvernement de la RCA, la loi visant à instaurer le bitcoin a été adoptée à l'unanimité par le parlement local. Le bureau du président du pays a déclaré que les nouvelles mesures allaient "améliorer les conditions des citoyens centrafricains" et a décrit la république comme l'un des pays "les plus courageux du monde et les plus tournés vers l'avenir".

Lors d'une interview accordée à la chaîne Vision4, le 24 février 2023, le président Touadéra a donné son avis sur le projet SANGO.

Son Excellence le Président Touadéra a déclaré que ce projet est une bonne initiative et que les autorités suivent ce projet pas à pas. Désormais les centrafricaibs commencent à comprendre l'objectif de ce projet important. Selon Toudéra, l`initiative de l'adoption de la crypto-monnaie, le sangocoin, est importante pour attirer les investisseurs. Le projet est nécessaire pour l'utilisation des nouvelles technologies pour développer le pays.

Le Président Touadéra a également confirmé que le projet de crypto-monnaie n'affectera pas la monnaie locale et la Banque mondiale ne devrait pas être préoccupée par cela. Ce projet représente réellement une grande opportunité pour le développement économique de la RCA.