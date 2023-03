CAMEROUN :: Attaque routière D'édéa: les autorités font le point (officiel) :: CAMEROON

Suite aux informations faisant état de l'attaque aux cailloux d'un certain nombre de véhicules à hauteur de SIKUM RN 3 entre Edéa ancien poste de péage et Missolé, une descente conjointe Colegion/DRSN a eu lieu sur le site des attaques en vue d'évaluer la situation et prendre les premières mesures.

Le Commandant de compagnie de la gendarmerie d'Edéa et le Commissaire Central de la ville d'Edéa se sont rapidemment rendus sur les lieux avec leurs hommes.

Constat

Plusieurs véhicules ont été victimes de l'atattaque d'un groupe de malfaiteurs non encore identifiés dans la nuit du dimanche 12 mars. L'un des conducteurs des véhicules attaqués a perdu le contrôle de son véhicule et a été victime de blessures légères. L'on ne déplore aucune perte en vies humaines.

Véhicules attaquées à coup de projectiles

Plusieurs passagers ont subi des dégâts corporels. Les blessés ont été évacués à l'hôpital d'Édéa. Ces agressions sont concentrées entre les villages Ekité et Carrefour Mbongo.

Mesures prises

Les autorités en charge de la sécurité ont immédiatement assuré le rétablissement de la circulation momentanément perturbée entre Edéa et le pont sur la Dibamba.

Des dégâts matériels importants

Un ratissage qui a été effectué a permis d'interpeller 04 personnes qui sont en exploitation à la compagnie d'Édéa.

Instruction a été donnée de:

- maintenir sur place un dispositif mixte et de multiplier les patrouilles sur ce tronçon;

convoquer tous les chefs de village de la zone concernée pour une séance de travail avec le Préfet de la Sanaga Maritime;

préparer des opérations de bouclage dans la zone pour traquer ces hors la loi.

