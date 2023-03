CAMEROUN :: Journée internationale du 8 mars 2023: LE MINDEF A HONORÉ LES FEMMES :: CAMEROON

Le Cameroun avec le reste du monde célèbre ce mercredi la 38 édition de la journée internationale de la femme. L’événement est marqué dans notre pays pays des défilés sur le triangle Nationale.

Comme dans les autres départements ministériels, les femmes du Ministère de la Défense ont pleinement épuisé la semaine à elles dédiée pour réfléchir et travailler sur le thème de la 38ème édition de la journée internationale des droits de la femme. Plus qu'une semaine de fête, les femmes militaires et le personnel civil féminin se sont attelés autour d'une série d'activités éducative, culturelle et sportive.

Sous le thème "Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes" la Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le Pr Marie Thérèse ABENA ONDOA a présidé au nom de la Première Dame Chantal BIYA, à la place du 20 mai à Yaoundé la parade du défilé auquelle le personnel féminin militaire et civil a activement pris part.

C’est en 1975, lors de l’Année internationale de la femme, que l’Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la Journée internationale des droits de la femmes le 8 mars. Le thème retenu pour l’édition 2023 de la Journée internationale des femmes s’inscrit dans le contexte du développement du numérique. Alors que le numérique gagne suffisamment le monde entier, les nations unies pensent utiliser ce canal pour mieux défendre et imposer dans les mœurs les droits de la femme.

Qu'est ce que le personnel féminin militaire et civil a célèbré en dehors du manger, du boire et soulever le kaba? Présent à la cérémonie festive à la brigade du quartier général de Yaoundé, le Ministre Délégué chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO a rappelé le contexte dans lequel la journée internationale de la femme a été se tient après deux années d'interruption liées à la pandémie du COVID. Le MINDEF à ses côtés Monsieur ETOGA Galax Yves Landry, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, des officiers généraux.

Le Ministre Délégué à la Défense a exhorté les femmes du ministère dont il a la charge à capitaliser les formations reçues et à s'approprier les technologies de l'information et de la communication. Vêtues en grande majorité en pagne du 8 mars, la cérémonie s'est achevée à la cour d'honneur du quartier général dans une ambiance conviviale.