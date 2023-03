CAMEROUN :: CAMTEL : VERS LA CONQUÊTE DU MARCHÉ AFRICAIN, UNE AMBITION RÉALISTE :: CAMEROON

Les mutations des technologies nouvelles observées à travers le monde entier offre un boulevard d'opportunités économiques. C'est dans ce cadre que les grands chantiers entamés il y’a quelques décennies par la Cameroon Telecomminicatons trouvent une réponse. Le Cameroun a eu raison d’injecter autant de milliards, ce qui fera que CAMTEL soit parmi les leaders régionaux en Afrique en matière de fourniture des solutions numériques.

Conscient de ce que la conquête de ce vaste marché requiert des investissements importants, le top management investit sur le transport. La Business Unit Transport est un projet de Camtel visant à moderniser et accroître les moyens de transport aérien, souterrain et satellitaire dans le triangle national, dans la sous-région au sud du Sahara et hors du continent africain, une ambition réaliste. Déjà entamée, la migration en WDM de la liaison le long de l’oléoduc Tchad-Cameroun, la réalisation de la BUT sur la migration du pipeline Kribi-Zamengoe-Gangui.

Camtel envisage « devenir le hub numérique de référence en Afrique Sub-Saharienne » en investissant sur sa Business Unit Transport qui aura pour missions de « mettre en place des activités marketing et commerciales devant assurer la présence marquée de CAMTEL à l’international ; de développer et assurer l’exploitation, la maintenance et la sécurisation (soft et hard) du réseau de transport ; de conquérir de nouvelles parts de marchés et accroître le chiffre d’affaires sur le segment du réseau de transport ; d'améliorer le suivi administratif et financier de la business Unit Transport ; d'améliorer la stratégie de recouvrement des créances des clients du réseau de transport ; de veiller au respect des exigences du cahier de charges de la concession et des dispositions réglementaires ; de fidéliser et accroître la satisfaction client du segment de marché transport ; » voilà le paquet de mission que Camtel se fixe.

Dans ses Perspectives, Camtel œuvre pour le développement de l’infrastructure, le projet WE-AFRICA-NA (integration from West to East of Africa: Djoliba-to-East Africa); la création des post office protocol à l’international (Londres, USA et Brésil); la création des post office protocol aux points transfrontaliers (Tchad, Gabon, Guinée Equatoriale, Congo et RCA), des partenariats avec les fournisseurs internet tier 1 et création des points de présence sur les places de marché; le renforcement de sa position de Hub naturel de la Sous-région, des partenariats avec les acteurs majeurs de l’internet des contenus (Akamai, Google, Facebook, Amazon, Netflix, des accords de roaming à l’international pour les services internet et voix et une plateforme offshore pour la Sous-région, l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Sud et du Nord.



Sur le plan national, les projets de la business Unit transport vise le développement de l’infrastructure à savoir l’extension des capacités du backbone et des boucles métro; de parfaire le maillage du backbone national à fibre optique (Couverture de tous les départements et Arrondissements, l’interconnexion des points d’atterrissement, la mutualisation des infrastructures avec ENEO et Camrail); la densification des réseaux d’accès fixe et sans-fil large bande (indispensable pour la digitalisation de l’économie nationale); l’introduction de la technologie satellitaire large bande pour couvrir les zones rurales; la création en joint-venture des usines locales (équipements, terminaux, câbles optiques, pylônes, etc.); la densification des POP nationaux pour mieux répondre aux besoins des Opérateurs nationaux en capacités. Concernant la couverture à fibre optique nationale, 10 sur 10 Régions, 51 sur 58 Départements, 209 sur 360 Arrondissements sont couverts.

Partageant le linéaire frontalier avec tous les pays de la zone CEMAC, « CAMTEL a développé avec l’appui du gouvernement, une connectivité nationale et internationale qui fait du Cameroun la plaque tournante numérique de l’Afrique centrale. Le réseau backbone national à fibre optique, pilier fondamental à la fourniture d’un service de qualité au niveau des standards internationaux, couvre un linéaire d’environ 12 000 km et plus de 500 km de boucles optiques métropolitaines déployées dans huit Capitales Régionales. Ce backbone dessert les dix chefs-lieux de Région, 51 sur 58 chefs-lieux de Département, 209 sur 360 chefs-lieux d’Arrondissements et est pourvu de points d’interconnexion aux frontières du Cameroun avec le Tchad, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la RCA et le Nigéria.

Au plan international ; CAMTEL dispose de trois stations d’atterrissement (Kribi, Limbe et Douala) lui donnant accès aux câbles à l’Afrique, l’Europe, L’Asie et l’Amérique. Il jouit sur ces câbles des droits de propriété sur un linéaire d’environ 50 000 km. Les capacités importantes dont dispose CAMTEL sur ces câbles lui permettent de se raccorder aux plus grands réseaux internet du monde et de fournir les services de transit IP aux opérateurs nationaux et sous régionaux. »

Certifiée ISO 29001 avec un chiffre d’affaires en augmentant de 37%, Camtel offre des produits et services de solutions coporate, des solutions VPN, de solutions téléphoniques et des solutions web HOSTING & cloud. Avec sa tête Mme Judith YAH SUNDAY épse ACHIDI, Directeur Général, la Cameroon Télécommunications a de beaux projets pour devenir le plus grand hub régional et international grâce à la volonté manifeste des pouvoirs publics. La position du Cameroun côtoyé par la mer permet à Camtel de rêver grand.