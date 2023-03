ALLEMAGNE :: Footez-lui la paix ! :: GERMANY

Une polémique enfle autour de l’âge de Youssoufa Moukoko, le jeune attaquant camerounais de Dortmund.

Pierre Corneille faisait dire à Rodrigue, dans Le Cid (1636) : « Je suis jeune, il est vrai. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Il voulait exprimer le fait que le talent et les dons innés n'ont pas besoin d'attendre les années de maturité pour s'exprimer. Cette citation colle comme un gant au petit prodige allemand d’origine camerounaise, Youssoufa Moukoko.

Le monde du football a découvert très tôt Youssoufa Moukoko, passé par St. Pauli qui a battu tous les records dans les catégories des jeunes du Borussia Dortmund. Et aux âmes bien nées, la polémique n'a pas attendu le nombre des années. Le gamin, à peine la lolette abandonnée, a été pris en étau entre son centre de formation au Cameroun, l’AS Espoir de la Cité verte par lequel il est passé quelques mois et le FC St. Pauli pour les indemnités de formation, sa famille biologique qui est encore au Cameroun et sa famille d’adoption qui l’a accueilli en Allemagne, ses premiers agents et ses agents actuels, les Lions Indomptables du Cameroun et la Deutsche Fußballnationalmannschaft, le Borussia Dortmund et les clubs prétendants pour son futur transfert, son âge connu (18 ans) et son âge supposé (22 ans) …

Dieu seul sait comment ce gamin fait pour ne pas devenir fou. Il ne faut pas se leurrer, ce sont des polémiques sur fond de gros sous. La famille adoptive, qui semble perdre le contrôle de la poule aux oeufs d’or est aux abois. Mais quoi qu’il en soit, que ce gamin ait 18 ou 22 ans, il va falloir que les charognards lui foutent la paix et qu’on le laisse faire ce qu’il sait faire, jouer au football.

Quand Youssoufa Moukoko est né, il ne s’est pas fait un acte de naissance tout seul. Que ceux qui lui ont fait un ou plusieurs actes de naissance le prennent en otage est tout simplement honteux et nauséabond. Ils vont vendre un gamin, leur propre fils aux médias allemands. De plus, ce qui est censé être la preuve ultime est une copie d’acte de naissance, récupérée auprès de la CNPS, remplie à la main par celui qui dépose le document à certifier.

Ce gamin est innocent et j’ai envie de le défendre. Heureusement pour le lui, c’est un génie. Il est de la trempe des Warren-Emery Zaïre du PSG, Jamal Musiala du Bayern de Munich, Jude Bellingham son coéquipier du Borussia Dortmund… L’âge ne joue pas au foot. Du moins, pas à cet âge-là. C’est dommage qu’on parle plus de son âge que de son talent. Il ira dans le club qu’il souhaite, quand il le voudra, avec le contrat qu’il souhaitera et le salaire qu’il exigera. Et ce sera ainsi, tant qu’il sera bon sur le terrain. Courage champion !