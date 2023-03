CAMEROUN :: Une fillette violée pour une pièce de 50 FCFA à Ebolowa :: CAMEROON

La petite fille de sept aurait été violée par le bailleur de sa mère.

Eric T, apprenti maçon artiste en herbe dans la ville d'Ebolowa, médite actuellement son sort à la prison centrale d'Ebolowa. Le jeune homme est inculpé depuis deux semaines pour viol sur mineure, une fillette de sept ans. La sale besogne se serait déroulée au quartier Mbanga à Ebolowa. Larissa vivant dans ce quartier avec sa mère Germaine dans une chambre en location où la fillette partage le même lit que sa mère et le concubin de cette dernière. Ce fameux jour, Germaine envoie Larissa, sa fillette âgée de sept ans en route pour acheter du sel. Elle lui remet une somme de 200 Fcfa, le paquet de sel coûtant 150 Fcfa. Donc, Germaine attend que sa fillette lui ramène 50 Fcfa. La fillette rendue dans une boutique du quartier, achète le sel et le boutiquier lui remet une pièce de 50 Fcfa.

Chemin faisant, au retour, distraite, elle perd la pièce de monnaie. Arrivée à la maison sans la pièce de monnaie, sa génitrice très en colère, lui intime l'ordre d'aller rechercher l'argent et de ne rentrer à la maison qu'avec la pièce de monnaie.

« J'ai fait ce que tu fais souvent avec Tonton la nuit »

D'après une source proche de l'enquête, « c'est alors qu'un homme identifié par l'enfant comme le bailleur de sa mère l'accoste, lui promet la pièce de monnaie perdue et l'emmène l'on ne sait où ». Narcisse V, un proche voisin témoigne à son tour que, « la fillette a été retrouvée plus tard couchée sur un banc au club matango du coin. Lorsqu'on l'approche, la fillette se plaint qu'elle a mal au bas ventre ». Narcisse V et les autres voisins la transportent d'urgence chez sa génitrice. Narcisse V raconte encore que, « arrivés à la maison, Germaine déshabille sa fillette et découvre qu'elle saigne abondamment par ses organes génitaux ». Germaine apeurée, demande à sa fillette ce qui s'est passé. Réponse de Larissa sa fillette, « j'ai fait ce que tu fais souvent avec Tonton la nuit ».

Médusée par la réponse de sa fillette, Germaine est sans voix et ceci devant les autres voisins du quartier venus porter secours et assistance à l'enfant. Dans l'urgence, la fillette est emmenée à l'hôpital où elle aurait subi une intervention chirurgicale au niveau des organes génitaux. Quant au présumé violeur, il a nié les accusations en bloc arguant qu'il ne se trouvait même pas au quartier au moment où l'ignoble acte aurait été commis. Eric T a néanmoins été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale d'Ebolowa où il médite actuellement son sort depuis deux semaines.