CAMEROUN :: Le MINFOPRA a célébré la journée internationale du 8 mars 2023. :: CAMEROON

Présidée ce 8 mars 2023 par le Pr Marie Thérèse ABENA ONDOA, Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille et Représentante Personnelle de la Première Dame Chantal BIYA, la 38ème édition de la Journée Internationale des Droits de la Femme s'est tenue dans l'étendue du territoire et les femmes du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative n'ont pas été en reste dans les services centraux et dans les délégations régionales.



A Yaoundé au boulevard du 20 mai, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Monsieur Joseph LE a personnellement pris part aux côtés de ses collègues ministres à la grande parade marquant la célébration de la 38ème édition de la Journée Internationale de la Femme.



Sous le thème « pour un monde digital inclusif : innovations et technologies pour l’égalité des sexes », ceci a permis à l'ensemble des femmes du MINFOPRA de réfléchir et de travailler sur une série d'activités durant toute la semaine. Dans l'agenda du Système des Nations Unies, les technologies de l'information sont un moyen par lequel l'ONU veut passer pour faire véhiculer les questions liées au respect des droits de la femme à travers le monde.

Pour joindre l'utile à l'agréable, dès le 1er mars, plusieurs équipes des femmes se sont déployées dans d'autres administrations publiques pour les communications ciblées, notamment au Ministère des Affaires Sociales, au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale et au Ministère de la Santé Publique. Dans le même sens, le 02 mars, c'était le tour de visiter l'hôpital de district d'Efoulan à Yaoundé, visite marquée par la remise des denrées alimentaires, des produits de ménage et d'entretien. Par la suite, toute une journée a été dédiée à la gastronomie pendant laquelle divers mets africains ont été préparés et exposés à l'esplanade du Minfopra au bonheur des usagers et du personnel. Le samedi 04 mars a été fait un jour de sports, marche sportive avec des exercices de relaxation pour dégourdir les jambes et garder la forme physique.



Toujours aux côtés de ses collaboratrices, Joseph LE est venu clôturer cette belle semaine à l'esplanade du bâtiment principal abritant le MINFOPRA. En les félicitant pour leur brillant passage au boulevard du 20 mai à Yaoundé, et en conformité avec le thème de la 38ème édition du 8 mars qui met en exergue l'utilisation des TIC, le Ministre en charge de la Fonction Publique a annoncé dans les prochains jours la reprise des formations du personnel surtout féminin, à l’Institut Africain d’Informatique (IAI). Les femmes du MINFOPRA à travers Mme NDJOLO AMIM GUILLAINE ont invités leurs collègues et invités, aux réjouissances autour d'un grand buffet.