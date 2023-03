CAMEROUN :: KOLO MAGAZINE, LE GRAND LANCEMENT :: CAMEROON

Le Samedi 25 février 2023, à la salle BETE du Yaoundé Hilton hôtel, les acteurs de l'univers de l'entrepreneuriat Camerounais et africain, de la mode, du monde des médias et des milieux d'affaires influents, ont pris part au lancement officiel du tout premier numéro de KOLO MAGAZINE

Une soirée chic huppée regroupant des hommes et femmes d'influence. Débutée autour de 20h10, la soirée a connu plusieurs articulations notamment :

Les prises de parole, avec en tête, celle de la coordonnatrice du projet Kolo magazine, Madeleine Nzié, qui a retracé l'histoire de cette initiative en indiquant son positionnement éditorial et ses orientations stratégiques. Toute l'équipe rédactionnelle de KOLO MAGAZINE conduite par Séraphin Njikam journaliste, a été présentée aux invités triés sur le volet.

Passée cette phase, le moment phare de cette soirée était le dévoilement de la première de couverture de KOLO MAGAZINE par son promoteur Marinus Atanga, designer et expert en communication installé à Houston dans l'État du Texas aux États-Unis.

En Une, apparaît sur du papier glacé à la perfection, la figure de

Mc Calvin Tjega. Entrepreneur dans le secteur des jets privés, il figure dans le Top 5 africain des experts en aviation privée.

L'assistance a pu apprécier le titre: Jet privé : Classe Paradis

Tout comme les autres articulations du magazine qui met en avant les figures importantes de l'investissement en Afrique. Le Cameroun pour ce premier numéro à ravi la palme avec des personnalités telles que : Henri Fokwen Rocher Directeur Général du Moulin de France, Françoise Puene, PDG Franco Hôtel. Franck Demaga mannequin international évoluant aux États-Unis et Hassan Ndam NJIKAM, boxeur champion du monde à plusieurs reprises. Des parcours inspirant des trajectoires idylliques des hommes et femmes pour inspirer la jeunesse africaine. Mettre ensemble la Diaspora et les investisseurs restés en Afrique. Bâtir par des écrits solides une Afrique forte agréable à raconter au monde entier.



La soirée bien épicée par des mets servis à chaud et arrosée du bon breuvage, s'est achevée sur une belle note musicale de l'orchestre conduite par Larry King a offert un show inédit.

Kolo magazine parce que nous avons l'ambition d'écrire une histoire unique à partir de l'Afrique....