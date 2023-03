CAMEROUN :: Médias : Ell'fm fait sa mue :: CAMEROON

La radio urbaine dédiée à la promotion et de l'éducation de la femme a présenté ce vendredi dans ses locaux de Bali sa nouvelle vision et ses nouveaux programmes adaptés aux besoins des annonceurs.

Dans la grande salle climatisée des réunions de Ell'fm, plusieurs hommes et femmes de médias, ainsi que des potentiels annonceurs, étaient présents pour assister au dévoilement de la nouvelle vision de la chaîne de radio Ell'fm qui émet en modulation de fréquence 104.2.

'' Ell'fm est une radio thématique pour les femmes. Elle promeut, éduque et prépare la femme de demain'', a rappelé Eva Ndumbe, la Directrice de la chaîne. Presque toutes les tranches d'âge sont des cibles pour cette radio. Et ces cibles sont disséminées dans les régions arrosées par la radio: Littoral, Centre, Sud-Ouest et l'Ouest. '' Nous travaillons sur notre matériel pour pouvoir émettre sur le plan national avec le but d'avoir le meilleur son pour la personne qui écoute à travers son poste de radio ou sur le téléphone, aussi pour le digital pour avoir plus d'impact'', rassure Eva Ndumbe.

Au-delà de viser une couverture nationale du territoire Camerounais, Ell'fm a surtout revu ses programmes en les adaptant aux besoins des annonceurs. Des émissions consacrées aux enfants, aux adolescents, au jeunes et séniors et la sexualité ont été mises sur pied avec la possibilité pour les annonceurs de venir communiquer et d'accompagner les auditeurs. Bien évidemment, la part belle des émissions est dédiée aux problématiques relatifs à la femme.

Notons que Ell'fm existe depuis une décennie.

A travers sa nouvelle vision présentée ce vendredi, elle a surtout décidé de faciliter la collaboration avec des éventuels sponsors et annonceurs. Des prix défiants toute concurrence sont pratiqués dans cette radio. Tenez, un communiqué est tarifé à 5000 frs CFA, un publi reportage à partir de 80 000 frs CFA, des spots et achat d'espace tournent autour de 6000 frs CFA à 40 000 frs CFA. Rappelons que l'accompagnement de Ell'fm dans les évènements se poursuit également dans ses réseaux sociaux de la radio.

Ce média peut également faire des décrochages pour des émissions sur le terrain. Ell'fm a fait sa cure de jouvence pour le plus grand bonheur des Dames. Elle compte davantage œuvrer pour construire la femme de demain, tout en espérant l'accompagnement des annonceurs.