FRANCE :: PREDICATION DU DIMANCHE 12 MARS 2023 Rév. Dr Joël Hervé BOUDJA

Deuxième dimanche de carême

Textes : Exode 17, 3-7 ; Romains 5, 1-8 ; Jean 4, 5-42

Thème : La soif et le puits

Frères et sœur dans le Seigneur,

La soif, c'est plus que le désir de boire ; c'est une certaine lassitude, un manque d'énergie, un sens de ne plus vouloir continuer, comme l'homme Jésus qui, ayant soif, s'assied au bord du puits. Peut-être que nous sommes si las que nous ne voulons même pas boire, mais nous avons quand même besoin d'une boisson rafraîchissante, d'un coca-cola, d'une bière, d'une tasse de thé - ou, comme le dit la Bible, de l'eau pure, de l'eau vive.

Dans la première lecture, les hébreux ont soif. Ce n'est pas étonnant. Ils sont dans le désert, entourés de rochers et de sable, ils passent depuis longtemps dans une terre aride, altérée, sans eau. Dieu dit à Moïse de frapper un rocher. Ce sont les rochers qui entourent les hébreux qui leur font problème ; Moïse doit effectivement frapper le problème, et de ce rocher, de cet environnement aride, pierreux et hostile, sort de l'eau rafraîchissante ; du milieu de ce désert porteur de la mort jaillit de l'eau qui fait vivre.

C'est sûrement un récit symbolique. S'il y a une soif physique, il y a aussi une soif spirituelle, que la Bible appelle la soif de Dieu. Il y a une lassitude spirituelle, un sens d'être dans un désert spirituel, dans un monde aride, hostile, où rien ne nous nourrit, rien ne nous rafraîchit. Ce petit récit de l'Ancien Testament nous dit que, même dans un tel désert spirituel, il y a un rafraîchissement à avoir.

Des centaines d'années après que ce récit a été écrit, l’Apôtre Paul y a vu une image du Christ. Il dit dans sa première lettre aux Corinthiens que les hébreux "ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ" (1 Cor 10:4). Même si les hébreux dans le désert ne le savaient pas, c'est le Christ qui était la source de leur vie spirituelle, c'est Jésus qui les a rafraîchis. Qui est plus, Paul dit que ce rocher qu'était le Christ les suivait. C'est une image bizarre, ce rocher automobile qui court derrière le peuple dans le désert. Mais ce qu'il veut dire, c'est que Jésus était toujours présent, là où ils étaient, il ne fallait pas se déplacer pour trouver cette eau spirituelle dont ils avaient besoin.

L'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de la Samaritaine, va dans le même sens. Jésus dit à la Samaritaine que c'est lui la source d'eau vive, de l'eau qui fait vivre et qui rafraîchit. En disant cela, il prétend effectivement être divin, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut étancher la soif spirituelle de l'être humain. Et pour trouver cette eau il ne faut pas aller puiser à un lieu profond comme le puits de Jacob, c'est à dire à la tradition juive. Il ne faut pas non plus aller à Jérusalem ou à la montagne des Samaritains pour adorer le vrai Dieu ; adorer le vrai Dieu en esprit et vérité, c'est la même chose que de se laisser rafraîchir par Dieu, recevoir la vie que Dieu nous donne. Jésus, la source de cette eau et de cette vie, et déjà là où nous sommes.

Cette source n'est pas extérieure à nous-mêmes. "Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle". Nous avons déjà en nous-mêmes la source de notre vie spirituelle. Il y a beaucoup de religions non-chrétiennes qui le savent aussi, qui disent que chacun doit trouver ses ressources spirituelles en lui-même. La différence est que les chrétiens reconnaissent que cette source de vie, bien qu'elle soit en nous, n'est pas de nous ; cette vie est la vie de Dieu en nous. Et cette source est là où nous sommes, même dans les circonstances les plus arides, dans un désert spirituel.

Il est vrai que les circonstances sont très importantes pour nous ; Dieu nous a faits pour être influencés par les choses et les personnes qui nous entourent. Mais si nos circonstances nous influencent, elles ne nous déterminent pas. La manière dont nous vivons dans nos circonstances dépend de la manière dont nous nous nourrissons de la source de vie qui est en nous. Toute la tradition chrétienne en est témoin ; et plus spécialement dans la tradition monastique, il y a toujours eu ceux qui, comme Antoine et Charles de Foucauld, vont précisément au désert pour découvrir en eux-mêmes cette source jaillissante de vie éternelle dont Jésus parle. Si nous avons en nous cette source de vie spirituelle, profitons-en. Par la prière, par la méditation, par le silence - par la pratique qui nous convient - puisons aux profondeurs de nous-mêmes cette eau que Jésus est venu nous donner.

Bien-aimés dans le Seigneur,

Lorsque je prépare un couple à la célébration de son mariage, j'aime toujours demander aux fiancés la manière dont ils se sont rencontrés. En les écoutant, ce qui me frappe, c'est la diversité du début de leurs histoires singulières. Que ce soit lors d'un camp, lors d'une soirée, lors d'un barbecue, au travail, par le biais d'un site internet et même au culte, comme quoi si vous êtes célibataire vous avez bien fait de venir ce matin dans ce temple. Chaque première rencontre est unique pour chacun de ces couples et la liste est évidemment loin d'être exhaustive. Toutefois, à ce jour, je n'ai jamais entendu qu'un couple s'était rencontré suite à un tête-à-tête auprès d'un puits.

Or, constate le philosophe des religions Frédéric Lenoir, « dans la Bible, les rencontres amoureuses ont souvent lieu près d'un puits. C'est près d'un puits que le serviteur d'Abraham demande à Dieu de lui désigner la future femme d'Isaac, le fils de son maître, et qu'il découvre Rebecca. C'est près d'un puits que Jacob, fils d'Isaac, tombe amoureux de Rachel.

C'est près d'un puits encore que Moïse rencontre sa future épouse Cippora. Et c'est près d'un puits que Jésus rencontre la Samaritaine, cette femme en quête d'amour qui n'arrive pas à garder ou à se satisfaire d'un mari ». Le lieu du puits est donc important dans le récit que nous venons d'entendre. Il y a également un autre détail qui est loin d'être anodin. En effet, il est tout à fait anormal qu'une femme aille puiser de l'eau au puits alors qu'il est environ midi, c'est-à-dire au moment où il fait le plus chaud dans la journée. A cette époque, l'habitude était d'aller chercher de l'eau le matin ou le soir, quand la chaleur est plus douce. Si la Samaritaine se rend au puits à cette heure-là, c'est qu'il y a une raison. Elle a besoin d'y être seule. Le puits est par excellence le lieu où les gens se rencontrent, bavardent, et vraisemblablement s'adonnent à cette détente qu'est le commérage.

Ayant eu cinq maris et vivant avec un homme avec qui elle n'est pas mariée, elle avait de quoi alimenter les conversations. Peut-être avait-elle même volé le cœur d'une de ces femmes se rendant au puits. Midi était donc l'heure idéale pour elle afin de ne pas devoir entendre des propos la jugeant et la condamnant. A midi, elle savait qu'elle se retrouverait au cœur de sa solitude intérieure.

« Un puits à midi », cette information n'est pas un détail mais le début d'une histoire d'amour. La Samaritaine est assoiffée d'amour. Comme tout un chacun, elle cherche à aimer et à être aimée. Toutefois, elle n'y arrive pas. Et Jésus vient lui offrir un amour exceptionnel, l'amour du Père, le seul amour capable de désaltérer le cœur de l'être humain.

A y regarder de plus près, notre cœur n'est-il pas un peu comme un puits ? Lorsque nous l'avons compris, nous aimons venir nous y ressourcer. L'amour est d'ailleurs cette eau vive qui jaillit des profondeurs de notre être. Nous apprécions ces moments où celles et ceux que nous aimons viennent s'y ressourcer. Et en même temps, celles et ceux que nous aimons et qui nous aiment, viennent le remplir de leurs sentiments, de leur tendresse, de leur empathie et de leur attention. Ce puits est bien là accroché en nous. Il suffit d'y retourner lorsque le besoin se fait sentir. Rien ne peut nous l'enlever ni la vieillesse, ni la maladie, ni nos erreurs, nos errances ou encore nos transgressions. Notre cœur est ce lieu de vie où Dieu nous rejoint. Il nous prend là, à ce moment très précis, à la margelle de nos vies. Il aime venir au puits de notre cœur à midi lorsqu'il n'y a personne d'autres pour que nous puissions prendre un temps d'intimité dans un face-à-face divin.

Dans ce merveilleux épisode de l'évangile où il y aurait encore tant de choses à dire, le Fils de Dieu nous fait découvrir que, quel que soit notre état de vie sur cette terre, toutes et tous nous sommes conviés aux noces éternelles, c'est-à-dire celles qui unissent le Père dans le Fils et par l'Esprit à chacune et chacun d'entre nous. Notre soif d'amour sera à jamais apaisée lorsque nous aurons découvert et accepté l'amour que Dieu a pour nous. Puisque Dieu a choisi de venir se reposer à la margelle de notre cœur, pressons le pas et retournons-y pour y boire une « source d'eau jaillissant en vie éternelle ».

Amen.