ITEL LANCE SON NOUVEAU SMARTPHONE : ITEL A60, LE SMARTPHONE 4G LE PLUS RAPIDE ET ABORDABLE DE L'ANNE

ITEL LANCE SON NOUVEAU SMARTPHONE : ITEL A60, LE SMARTPHONE 4G LE PLUS RAPIDE ET ABORDABLE DE L’ANNEE

• Itel A60 : Smartphone 4G Rapide et Abordable

• 22GB de DATA Gratuits offerts à tous les utilisateurs de la A60

La marque itel, le leader mondial dans la fabrication et la commercialisation des produits électroniques abordables et de bonne qualité, a officiellement dévoilé son nouveau Smartphone 4G : le itel A60. Le smartphone le plus économique, le plus rapide et le plus abordable, qui offre le meilleur rapport qualité-prix sur le marché des smartphones de moins de 50 dollars.

Ce nouveau membre de la série itel A, se définit comme un smartphone qui vient démocratiser l’accès au réseau à haut débit 4G LTE. Dans un contexte où plusieurs camerounais sont encore connectés avec des téléphones 3G et peinent à avoir une connexion fluide et rapide, le itel A60 brandit fièrement son slogan et offre la « 4G pour Tous » pour permettre aux utilisateurs de profiter d'une expérience plus rapide et plus fluide lors de la navigation sur le web, du streaming vidéo, des appels téléphoniques et appels vidéo plus stables.

Se positionnant comme le smartphone 4G le plus rapide et abordable, le itel A60 a une telle confiance en lui pour plusieurs raisons :

• Apparence : tout d'abord, il est livré avec un écran Full View HD+ Waterdrop de 6,6 pouces offrant une vue claire et vive avec une vision plus large. Son design tendance, coloré et à la mode séduira immanquablement toutes les générations. Le A60 se décline en trois couleurs dont le noir saphir, le vert lumière et le bleu aube.

• Performance : le itel A60 est livré avec une mémoire de 2+32GB extensible jusqu’à 128GB couplée avec les Fonctions OTG et i-cast, ce qui donne aux utilisateurs suffisamment d'espace pour stocker leurs photos et vidéos préférées.

• Système : le A60 est doté des dernières fonctionnalités d'Android 12 (édition Go) + le nouveau système itel OS 8.60 dont l’interface est beaucoup plus fluide et attractive.

• Puissance : Il tire sa puissance d'une batterie de grande capacité de 5000 mAh ultra résistante, pouvant parfaitement répondre aux besoins des utilisateurs pour une longue durée de veille de 31 jours, 26 heures d’appels ou 112 heures de musique.

itel, suivant sa position de marque de vie intelligente fiable et abordable, a investi beaucoup d'efforts dans de meilleures mises à jour technologiques, du matériel et des logiciels, pour garantir à ses consommateurs de profiter d'une vie meilleure. Cette fois, les excellentes performances d'itel et ses relations étroites avec un opérateur de téléphonie local à savoir MTN, donnent au itel A60 nouvellement lancé, une grande chance de remporter les plus grosses parts de marché puisqu’il offre la 4G pour tous à un prix abordable.

Grosse surprise avec MTN : Chaque A60 activé avec une Sim MTN reçoit 22GB DATA répartis sur 6 mois pour surfer, streamer et rester connecté sans se soucier de manquer de données.

L'A60 est actuellement disponible dans toutes les boutiques sur l’ensemble du triangle national au prix recommandé de 45.000 Fcfa.

Voici ses caractéristiques complètes :

• 4G LTE Internet Haut Débit

• Double SIM 4G

• 32Go ROM + 2Go RAM, extensible jusqu’à 128GB

• 5000 mAh Batterie avec IA

• Plein Ecran Waterdrop 6.6"

• Double Caméra Arrière 8MP

• Fonction OTG + i-Cast

• Android 13 + itel OS 8.6

• Déverrouillage par Empreinte Digitale et Reconnaissance Faciale

• + 22GB Data offerts par MTN pendant 6mois🥳

