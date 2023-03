Maximilienne NGO MBÉ, la recordwoman camerounaise célébrée aux USA :: CAMEROON

A la force de sa témérité et de ses combats trentenaires, la militante des droits de l'Homme Maximilienne NGO MBÉ vient à nouveau d'être couronnée.

Portée à la tête du Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) en 2010, cette lionne indomptable de l’humanitaire ne s’est jamais lassée de se battre pour les Droits des Personnes vulnérables.

Outre ses nombreuses reconnaissances à travers le monde, Maximilienne NGO MBÉ vient de recevoir le Prix International WOMEN OF COURAGE à la Maison Blanche, des mains de Madame JILL BIDEN ,du Secrétaire d’Etat Américain ANTHONY BLINKEN et de nombreux autres prestigieux invités de marque.

Ce prix qui aurait pu être remis depuis 2021, s’est vu reporter à cause de la Pandémie du COVID 19. Le Prix international du courage féminin du Secrétaire d’État récompense les femmes qui ont fait preuve d’un courage et d’un leadership exceptionnels dans la promotion de la paix, de la justice, des droits humains, de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et ce, souvent au prix de grands risques et sacrifices personnels.

Depuis la création de ce prix en 2007, le Département d’État a primé plus de 155 femmes issues de plus de 75 pays et les lauréats viennent de tous les pays.

En décidant de faire de la camerounaise Maximilienne NGO MBÉ l’une des lauréates de cette année, nul doute que c’est un prix vient récompenser les différentes batailles menées par cette femme en Afrique Et précisément dans sa sous-région Afrique Centrale et son pays le Cameroun en particulier.

Le Cameroun, une petite dictature avec à sa tête un ancêtre de 90 ans qui y règne d’une main de fer depuis 40 ans n’a jamais été un îlot tranquille pour des esprits libres comme Maximilienne NGO MBÉ.

Entre les entorses à la démocratie, les diverses violations des droits de l’homme avec les emprisonnements des opposants, les assassinats sommaires , les enquêtes non élucidées, les viols de jeunes filles, l’absence de liberté d’expression et les tortures infligées aux citoyens et membres de la société civile au quotidien, cette dame , au péril de sa vie n’a jamais manqué de dénoncer et de rappeler au régime tyrannique de Yaoundé ses obligations en vertu des obligations qui lie le Cameroun avec les organisations internationales dans le système des Nations Unies à partir des conventions et des traités ratifiés sans contrainte.

Maximilienne NGO MBÉ exprime par cette récompense aux États-Unis que nul n’est prophète chez toi. Rejetée, vomie, détestée et honnie au Cameroun du fait de son positionnement comme la voix des sans voix, l’Amérique reconnaît en elle une étincelle de luminosité dans cet océan d’obscurité que constitue le champs des violations des Droits de l’homme tous azimuts au Cameroun.

Nous lui souhaitons bon courage et lui adressons nos vives et sincères félicitations. BRAVO MA GRANDE,UN SEUL MOT,OBOSSO !