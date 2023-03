CAMEROUN :: Paul Biya passe la main, Louis Paul Motaze menace, Jean Nkuete appelle à la vigilance. :: CAMEROON

La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale CEMAC, le ministère des finances et les sénatoriales au menu des tabloïds.

Lors du sommet extraordinaire des chefs d’Etats de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale CEMAC tenu à Yaoundé le 22 novembre 2019, Paul Biya, le président en exercice avait posé les bases de son mandat : Intégration, libre circulation des personnes et des biens, réalisation des projets Intégrateurs.

Dans son discours de clôture du sommet, il avait précisé « L’intégration est, à n’en point douter, le principal vecteur de notre stratégie communautaire. Plus que par le passé, nous devrons veiller à son accélération par la libre circulation intégrale des personnes et des biens » Et aussi « Nous devrons assurer la réalisation dans des meilleurs délais de nos projets intégrateurs avec l’appui financier de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je n’oublie pas le nécessaire renforcement diversification de notre économie l’amélioration véritable climat des affaires pour accroitre le niveau d’investissement privé »

A l’heure du bilan, le quotidien Le Jour, paraissant à Yaoundé parle de « Clap de fin pour Paul Biya ». A la tête de l’organisation depuis 2019, le président camerounais devrait enfin passer la main lors de la Conférence des chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale qui se réunira en présentiel à Yaoundé, le 17 mars 2023.

Depuis peu une affaire oppose le Recteur de l’Université de Ngaoundéré au contrôleur financier de cet établissement. L’onde de choc de cette confrontation peu ordinaire a atteint la plus haute hiérarchie. Aussi, Dans une demande d’explications adressée au contrôleur financier spécialisé auprès de l’Université de Ngaoundéré, le ministre des Finances écrit « En date du 2 mars 2023, vous auriez adressé à Madame le recteur de l’Université de Ngaoundéré une correspondance dans laquelle vous abordez des questions qui vont au-delà de vos compétences de contrôleur financier, le tout dans une forme et un ton particulièrement irrévérencieux et condescendant » Et le ministre menace « Au cas ou l’authenticité de cette correspondance est avérée, je vous demande de m’expliquer dans un délai de 48 heures, les raisons d’une telle attitude qui va à l’encontre des toutes les règles de bienséance auxquelles vous êtes astreint »

Sur le plan politique, le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune appelle « Aux urnes ! » dans le cadre des Sénatoriales 2023. Les 11 134 électeurs, conseillers régionaux et conseillers municipaux sont attendus dimanche prochain dans les 190 bureaux de vote disséminés sur l’ensemble du territoire national, pour élire les 70 sénateurs de la 3e cuvée de la chambre haute du Parlement. Sur le plan matériel, Elections Cameroon assure que tout est désormais prêt pour un succès des opérations électorales.

Essingan parle de « Le consensus de Monatélé ». En meeting de campagne dans le chef-lieu du département de la Lékié, le président de la commission régionale du Comité central du Rdpc pour le Centre, René Emmanuel Sadi a convenu avec les électeurs, les élites politiques, les militants et sympathisants à assurer le plein des voix au Rdpc. Mais à garantir le chorus au chef de l’Etat, Paul Biya lors des échéances futures.

Cependant que que Jean Nkuété : « Je vous recommande rigueur et vigilance ». Dans le Littoral où il était en visite de travail, le secrétaire général du Comité central a prescrit aux équipes de campagne du Rdpc de rester concentrées. Jean Nkuété adressera assurément le même message d’encouragement aux militants de l’Ouest, que le président de la Commission, centrale de campagne rencontre ce vendredi 10 mars 2023 à la permanence du parti de Bafoussam écrit L’Action, organe d’expression du parti.