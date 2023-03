CAMEROUN :: Je ne pardonnerai jamais à une femme qui m’a laissé tomber… :: CAMEROON

Aujourd’hui je suis encore célibataire, et pourtant j’ai déjà rencontré de très merveilleuses Camerounaises. Mais c’est parce que je ne pardonnerai jamais à une femme qui m’avait laissé tomber…

Je ne pardonnerai pas à une fille qui part accoucher ailleurs

Ou bien même qui avorte régulièrement. Parce que quand moi je flirte avec une Camerounaise, j’espère quand même que je suis au moins le seul garçon qui peut lui monter dessus ! Et donc quand j’apprendrai qu’elle m’aurait quitté pour aller tomber enceinte à cause d’un autre gars, cela me provoquera très-très certainement l’hypertension. Quand j’apprendrai qu’il y avait un autre type qui m’imitait dans l’obscurité et qui la déshabillait exactement de la même façon que moi, cela me mettra véritablement en rogne.

Car une chose est sûre, c’est que j’ai déjà du mal avec les femmes qui avaient fait des enfants avant de me rencontrer ; alors je ne pardonnerai jamais à une fille qui m’a abandonné pour aller pratiquer ses accouchements avec un autre Camerounais…

Je n’excuserai pas une femme qui habite avec un homme

Si je constate qu’une fille que je suis en train de baratiner est déjà en train de cohabiter avec un homme, je la quitte immédiatement ! Ce n’est même pas négociable. Parce que quand je pense comment cet homme-là la malmène dans la nuit alors que moi je pleure encore le froid de Douala sous mes maigres couvertures, ça me provoque la rage !

Je n’aime plus les femmes qui habitent sous le même toit avec un homme. Parce que ça me donne l’impression que je vais seulement récupérer les restes. Ça me donne le sentiment que si elle accepte de se mettre avec moi, ce sera uniquement parce que ça n’aura pas bien marché avec son autre type. D’ailleurs moi je préfère encore qu’une fille me trompe techniquement en allant flirter avec ses gars du dehors, puisque je ne récupérerai jamais une femme qui était déjà partie cohabiter sur le même matelas avec un homme !

Je ne supporterai pas une femme mariée

Le mariage alors c’est grave ! Parce que non seulement la fille est déjà mariée officiellement, mais en plus elle est officiellement reconnue par toute sa belle-famille ! Elle est également reconnue par l’état-civil, par le maire, par la société civile, par les voisines du quartier, par le président de la République du Cameroun, etc.

Je ne pardonnerai jamais à une fille qui m’a laissé tomber pour aller se marier là-bas à l’hôtel de ville. Jamais de la vie ! Et c’est pour ça que quand j’aperçois les photos de mes ex sur Facebook en train de célébrer leur mariage, je clique toujours sur « J’aime » alors qu’en réalité je ne les aimerai plus jamais. Quand je croise une ancienne compagne et qu’elle me surprend en m’annonçant qu’elle est devenue fiancée, je lui souhaite intérieurement bonne chance. Et en même temps je supprime son numéro, car je ne me remettrai jamais en relation avec une femme qui a déjà accepté les alliances d’un autre courtisan…

Je ne peux pas tolérer une ex qui m’avait simplifié

Les femmes nous sous-estiment tous les jours. Et souvent c’est parce que ton métier leur paraît ridicule, ton accoutrement leur paraît dérisoire, ton intelligence leur paraît superfétatoire, ou alors c’est parce que tu n’es pas suffisamment mégalomaniaque ni vantard à travers les réseaux sociaux…

Je n’aime pas ça ! Je n’aime pas quand une fille me prend de haut lorsque je me place en bas pour lui déclarer que je suis amoureux d’elle. Je n’aime pas les femmes qui se prennent pour le diamant. Je n’aime pas les femmes qui me considèrent comme un incapable ou encore un bon à rien. Et si jamais on se revoit et que tu veux revenir dans ma vie parce que ma situation financière s’est nettement améliorée, eh bien je vais te barrer direct ! Parce que je n’aime pas les femmes qui veulent directement tomber sur un homme qui est déjà plein aux as, alors qu’elles n’ont rien fait —du tout— pour qu’il se retrouve à ce niveau là…

Je ne pardonnerai jamais à une Camerounaise qui m’avait laissé tomber…

Donc aujourd’hui je suis encore un célibataire, et pourtant j’ai quand même rencontré de très merveilleuses Camerounaises. Mais c’est parce que je ne recommencerai jamais avec une femme qui m’avait laissé tomber…

Je ne pardonnerai jamais à une femme infidèle ! Car si une fille te trompe aujourd’hui avec ton meilleur ami jusqu’à te quitter pour de bon, pourquoi devrais-tu la reprendre sous le fallacieux prétexte qu’elle te dirait qu’elle aurait changé ?

Je ne pardonnerai jamais à une femme qui ne m’aimait pas réellement ! Car même si tu m’aimes dorénavant, ça me fait bizarre d’imaginer que tu as pu vivre avec Pierre La Paix Ndamè alors que tu ne ressentais absolument rien pour lui !

Je ne pardonnerai jamais à une femme qui m’avait laissé tomber à cause de sa carrière à elle, parce que ça voudra dire qu’elle ne m’avait jamais bien considéré comme sa priorité.

Puisque ce qui est réellement important dans l’amour, c’est lorsque tu constates que ton conjoint te respecte plus que tout au monde, et qu’il t’aimera toujours du plus profond de son cœur. Alors si une fille veut jouer au cache-cache avec moi, si elle veut s’amuser à s’essayer à jouer à la plus maligne avec mes sentiments les plus intimes, moi je ne lui interdirai jamais de vouloir partir et même de m’abandonner.

Mais je ne lui pardonnerai pas non plus, puisque je n’ai jamais pardonné à une Camerounaise qui avait eu la malencontreuse idée de vouloir me laisser tomber…