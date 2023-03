CAMEROUN :: Jif 2023: Miss Orangina rend visite aux femmes de la prison centrale de New Bell :: CAMEROON

La jeune Lorie Takouo était au quartier des femmes de ce pénitencier avec des présents pour les pensionnaires.

« Je n’étais jamais entrée dans une prison. J’ai été plutôt agréablement surprise. Les femmes sont remplies de joie de vivre malgré le fait qu’elles ne puissent pas voir le dehors. Elles essaient de vivre comme avant qu’elles ne soient là-bas. J’ai failli pleurer, mais j’ai adoré cet instant passé avec elles ». Ces mots sont ceux de Lorie Takouo la Miss Orangina à sa sortie de la prison centrale de New Bell où elle est allée rendre visite aux femmes détenues de ce pénitencier.

A l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, elle est allée au quartier des femmes de la prison centrale de New Bell en compagnie d'autres femmes dont Mme Nguiamba l'épouse du régisseur de la prison, Mme Nke Ndzana l'épouse du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2 et de l'honorable Halimatou, elles ont apporté aux femmes détenues des présents constitués de denrées alimentaires de première nécessité ( riz , sucre, huile végétale , détergent liquide, serviettes hygiéniques,pâtes alimentaires et boissons gazeuses).

C'est donc avec des chants et des danses que les femmes détenues de la prison centrale de New Bell ont remercié leurs hôtes du jour. Une visite intervenue le 7 mars a la veille de la journée internationale des droits de la femme et qui permet à ces femmes détenues qui font souvent l'objet de préjugés de se sentir femmes a part entière.

Pour Lorie Takouo la Miss Orangina, cette action s'inscrit dans la continuité de ses actions caritatives. Il ya quelques jours, elle était encore à l'école publique de bonandoumbe pour célébrer la jeunesse et cette fois ci c'est aux femmes détenues qu'elle a pensé à la veille du 8 mars.« On accompagne des femmes qui sont comme nous malgré le fait qu’elles sont en prison. Elles méritent autant de célébrer cette fête avec nous » a t- déclaré.